Відбудова України — скільки треба часу, щоб досягти рівня добробуту європейців

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

За відбудову України в економічному плані повністю відповідає уряд. Постають питання, чи розроблена стратегія для відновлення, скільки часу та ресурсів на це потрібно, з якими викликами доведеться стикнутися нашим громадянам тощо.

Про це розповів доктор економічних наук і член ради Національного банку Василь Фурман в ефірі Ранок.LIVE.

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Скільки часу може тривати відбудова

За словами експерта, над стратегією відбудови активно працюють. Навіть в умовах повномасштабної війни потрібно жити і розвиватися, проте нинішніх темпів економічного зростання недостатньо, аби говорити про шлях до повноцінного відновлення.

"Всі прогнозисти говорять, що темпи економічного зростання у 2025 році будуть на рівні 3%. Це нормальний показник для великої війни, але після її закінчення потрібно досягти рівня 10% щорічно. І так протягом 20-30 років. А все тому, що Україні треба досягти рівня добробуту європейців, принаймні держав Східної Європи", — зауважив Фурман.

Отже виходить, що для відбудови темпи економічного зростання мають перебувати на рівні 7-10% упродовж 25 років, тобто одного покоління українців.

Що потрібно для відновлення України

Базою для планомірної відбудови України повинні бути реформи: судова, податкова, митна, антикорупційна тощо. Уряд багато зробив для того, щоб наше законодавство відповідало європейському, враховуючи потенційний вступ в ЄС. Але наразі досягнутого недостатньо.

"Війна принесла великі руйнування. Дороги, підприємства, аеропорти — все це потрібно модернізувати, збільшувати інвестиції. Перше, на чому варто зосередити сили, — це структурна перебудова нашої держави. І не слід пишатися експортом сировини, коли до 25% громадян вимушені економити, бо живуть за межею бідності", — констатував експерт.

Він наголосив: треба продавати товари з доданою вартістю, підтримувати молодий і середній бізнес, мінімізувати корупцію. За приклад можна взяти Польщу: після розпаду СРСР ВВП обох держав перебували майже на одному рівні. А станом на 2025 рік ВВП України — 200 млрд доларів, ВВП Польщі — більше 600 млрд доларів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, український бізнес масово релокується за кордон через зростання корупції, тиск силовиків і рейдерство. Вітчизняні підприємці обирають Польщу, Угорщину і навіть Узбекистан, де умови ведення власної справи більш прозорі.

Також ми писали, чи буде євро дешевшати найближчим часом. Експерти розходяться у думках: хтось передбачає падання курсових показників до кінця 2025 року, дехто прогнозує дорожчання. Українцям бажано не купувати євро, аби мінімізувати ризики.