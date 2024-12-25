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Резиденты Дія.City получат новые налоговые льготы — детали

25 декабря 2024 15:54
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Для резидентов Дія.City усовершенствовали условия — что изменилось в налогообложении
Смартфон с приложением "Дія" на экране. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4113-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине, таких как отмена повышения налогов "задним числом". В частности, изменения коснутся и резидентов Дія.City.

О них рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам Федорова, условия для резидентов Дія.City станут более удобными. К пространству IT-компаний теперь будут приобщаться даже самые маленькие стартапы, а GIG-специалисты получат больше возможностей для совмещения работы с обучением.

Закон также усиливает ограничения о том, есть ли российский след в структуре компании. Резиденты Дія.City не могут быть российскими владельцами компании. Также неважно, где они проживают или работают.

С 2025 года вместе с законом вступят в силу следующие изменения:

  • для компаний, работающих на СНПК, больше не будет облагаться налогом помощь Силам обороны;
  • даже самые маленькие стартапы смогут стать резидентами, независимо от количества людей в команде;
  • будет усилен мониторинг за компаниями с российским следом. В Дія.City не смогут попасть компании, которые в структуре собственности имеют граждан или резидентов из России, независимо от их места жительства;
  • заработает дуальное образование для GIG-специалистов, то есть если IT-специалист работает и параллельно получает высшее образование по специальности, то работа может зачислиться как часть обучения.

Претерпели несколько изменений и условия налогообложения. Так, исчезнет НДС на услуги иностранных GIG-специалистов. Также резиденты смогут отчислять часть зарплаты на пенсионное обеспечение своих специалистов, что не повлияет на специальную ставку налога.

Как утверждает Федоров, закон поможет выстроить страну стартапов и развивать технологический бизнес. Указанные изменения являются важным шагом в развитии цифровой экономики.

Напомним, 25 декабря был подписан закон, отменяющий повышение налогов ФЛП "задним числом". Введение военного сбора предпринимателям переносится на 1 января.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут снизить сумму общего месячного налогооблагаемого дохода. Однако воспользоваться такой возможностью могут не все граждане.

Михаил Федоров закон налоги Минцифры IT Дія.City

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