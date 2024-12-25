Для резидентів Дія.City вдосконалили умови — що змінилося в оподаткуванні

Смартфон з додатком "Дія" на екрані. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4113-IX про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, як-от скасування підвищення податків "заднім числом". Зокрема, зміни торкнуться й резидентів Дія.City.

Про них розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Що зміниться для резидентів Дія.City

За словами Федорова, умови для резидентів Дія.City стануть зручнішими. До простору IT-компаній тепер долучатимуться навіть найменші стартапи, а GIG-спеціалісти отримають більше можливостей для поєднання роботи з навчанням.

Закон також посилює обмеження щодо того, чи є російський слід у структурі компанії. Резиденти Дія.City не можуть бути російськими власниками компанії. Також не має значення, де вони проживають або працюють.

З 2025 року разом із законом набудуть чинності такі зміни:

для компаній, що працюють на ПнВК, більше не оподатковуватиметься допомога Силам оборони;

навіть найменші стартапи зможуть стати резидентами, незалежно від кількості людей у команді;

буде посилено моніторинг за компаніями з російським слідом. У Дія.City не зможуть потрапити компанії, які у структурі власності мають громадян або резидентів з Росії, незалежно від їхнього місця проживання;

запрацює дуальна освіта для GIG-спеціалістів, тобто якщо IT-фахівець працює та паралельно здобуває вищу освіту за спеціальністю, то робота може зарахуватися як частина навчання.

Зазнали кілька змін й умови оподаткування. Так, зникне ПДВ на послуги іноземних GIG-спеціалістів. Також резиденти матимуть можливість відраховувати частину зарплати на пенсійне забезпечення своїх фахівців, що не вплине на спеціальну ставку податку.

Як стверджує Федоров, закон допоможе побудувати країну стартапів та розвивати технологічний бізнес. Зазначені зміни є важливим кроком до розвитку цифрової економіки.

Нагадаємо, 25 грудня було підписано закон, який скасовує підвищення податків ФОПам "заднім числом". Запровадження військового збору підприємцям переноситься на 1 січня.

Також ми писали, що деякі українці можуть зменшити суму загального місячного оподаткованого доходу. Однак скористатися такою можливістю можуть не всі громадяни.