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Главная Экономика Реклама алкоголя в Украине: какие ограничения и запреты действуют

Реклама алкоголя в Украине: какие ограничения и запреты действуют

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 10:16
Требования к рекламе алкоголя: правила, запреты и порядок подачи жалоб
Мужчина пьет с бутылки. Фото: УНИАН

Законодательство Украины строго регламентирует любое продвижение алкогольной продукции. Под ограничения попадают не только сами крепкие напитки, но и бренды, под которыми их продают. Ограничения действуют как в отношении мест показа, так и в отношении внутреннего содержания баннеров или роликов, включая обязательный блок о рисках для здоровья.

Сайт Новини.LIVE узнал об ограничениях, действующих в отношении рекламы алкогольной продукции.

Где и когда нельзя размещать рекламу

По словам экспертов, маркетинг алкогольной продукции и сопутствующих брендов обязан строго соответствовать государственным нормам. Контроль за этим возложен на специальные ведомства.

Закон строго запрещает трансляцию и публикацию алкогольной рекламы в следующих местах и СМИ:

  • на телевидении и радио в течение дня — с 6:00 до 23:00;
  • на обложках печатных изданий;
  • в любых СМИ, ориентированных на несовершеннолетних;
  • в форме внутренней рекламы;
  • во время публичных мероприятий, если это не специализированная выставка;
  • в любом общественном транспорте и метро;
  • на уличных баннерах и билбордах.

Отдельное правило касается того, что реклама не может находиться ближе чем в 300 метрах от территории любого учебного заведения.

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Что запрещено в самих рекламных сюжетах

Даже на разрешенных площадках содержание роликов или плакатов подлежит строгой цензуре.

В материалах запрещается:

  • показывать человека, употребляющего алкоголь;
  • привлекать несовершеннолетних актеров или фотомоделей;
  • использовать известных людей или их призывы к употреблению;
  • манипулировать мнением, будто алкоголь является нормой для большинства людей;
  • подчеркивать высокое содержание алкоголя как положительное качество товара.

Обязательный текст в рекламе

Любой рекламный сюжет должен содержать четкую фразу: "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью".

К этой надписи установлены строгие стандарты:

  1. Текст должен занимать не менее 15% от общего размера или продолжительности рекламы;
  2. Шрифт должен быть исключительно черным, а фон — белым.

Куда обращаться в случае нарушения требований

Соблюдение этих правил контролирует Госпродпотребслужба. На телевидении и радио — Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Например, в Тернопольской области за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировали 15 случаев игнорирования этих норм — чаще всего компании забывали о надписи о вреде для здоровья.

Если вы увидели рекламу с нарушениями:

  1. Зафиксируйте её на фото или видео.
  2. Запишите точное время, дату и адрес или местоположение.
  3. Уточните название напитка, бренда или рекламодателя.
  4. Отправьте жалобу вместе с доказательствами в областное управление Госпродпотребслужбы.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об акционных надписях у кассы, которые нарушают закон. Во время акций в магазинах часто можно увидеть надпись «акционный товар обмену и возврату не подлежит». Некоторые молча с этим соглашались, однако эксперты отмечают, что такое требование прямо противоречит действующему законодательству.

Также Новини.LIVE сообщали о строгих правилах, которых должны придерживаться детские оздоровительные учреждения. Новые правила устанавливают четкие стандарты для работы лагерей в период военного положения. Одним из требований во время военного положения остается наличие укрытий.

алкоголь Госпотребслужба реклама запреты ограничения
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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