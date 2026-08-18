Требования к рекламе алкоголя: правила, запреты и порядок подачи жалоб

Мужчина пьет с бутылки. Фото: УНИАН

Законодательство Украины строго регламентирует любое продвижение алкогольной продукции. Под ограничения попадают не только сами крепкие напитки, но и бренды, под которыми их продают. Ограничения действуют как в отношении мест показа, так и в отношении внутреннего содержания баннеров или роликов, включая обязательный блок о рисках для здоровья.

Сайт Новини.LIVE узнал об ограничениях, действующих в отношении рекламы алкогольной продукции.

Где и когда нельзя размещать рекламу

По словам экспертов, маркетинг алкогольной продукции и сопутствующих брендов обязан строго соответствовать государственным нормам. Контроль за этим возложен на специальные ведомства.

Закон строго запрещает трансляцию и публикацию алкогольной рекламы в следующих местах и СМИ:

на телевидении и радио в течение дня — с 6:00 до 23:00;

на обложках печатных изданий;

в любых СМИ, ориентированных на несовершеннолетних;

в форме внутренней рекламы;

во время публичных мероприятий, если это не специализированная выставка;

в любом общественном транспорте и метро;

на уличных баннерах и билбордах.

Отдельное правило касается того, что реклама не может находиться ближе чем в 300 метрах от территории любого учебного заведения.

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Что запрещено в самих рекламных сюжетах

Даже на разрешенных площадках содержание роликов или плакатов подлежит строгой цензуре.

В материалах запрещается:

показывать человека, употребляющего алкоголь;

привлекать несовершеннолетних актеров или фотомоделей;

использовать известных людей или их призывы к употреблению;

манипулировать мнением, будто алкоголь является нормой для большинства людей;

подчеркивать высокое содержание алкоголя как положительное качество товара.

Обязательный текст в рекламе

Любой рекламный сюжет должен содержать четкую фразу: "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью".

К этой надписи установлены строгие стандарты:

Текст должен занимать не менее 15% от общего размера или продолжительности рекламы; Шрифт должен быть исключительно черным, а фон — белым.

Куда обращаться в случае нарушения требований

Соблюдение этих правил контролирует Госпродпотребслужба. На телевидении и радио — Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Например, в Тернопольской области за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировали 15 случаев игнорирования этих норм — чаще всего компании забывали о надписи о вреде для здоровья.

Если вы увидели рекламу с нарушениями:

Зафиксируйте её на фото или видео. Запишите точное время, дату и адрес или местоположение. Уточните название напитка, бренда или рекламодателя. Отправьте жалобу вместе с доказательствами в областное управление Госпродпотребслужбы.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об акционных надписях у кассы, которые нарушают закон. Во время акций в магазинах часто можно увидеть надпись «акционный товар обмену и возврату не подлежит». Некоторые молча с этим соглашались, однако эксперты отмечают, что такое требование прямо противоречит действующему законодательству.

Также Новини.LIVE сообщали о строгих правилах, которых должны придерживаться детские оздоровительные учреждения. Новые правила устанавливают четкие стандарты для работы лагерей в период военного положения. Одним из требований во время военного положения остается наличие укрытий.