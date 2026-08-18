Требования к рекламе алкоголя: правила, запреты и порядок подачи жалоб

Реклама алкоголя в Украине: какие ограничения и запреты действуют
Законодательство Украины строго регламентирует любое продвижение алкогольной продукции. Под ограничения попадают не только сами крепкие напитки, но и бренды, под которыми их продают. Ограничения действуют как в отношении мест показа, так и в отношении внутреннего содержания баннеров или роликов, включая обязательный блок о рисках для здоровья.
Сайт Новини.LIVE узнал об ограничениях, действующих в отношении рекламы алкогольной продукции.
Где и когда нельзя размещать рекламу
По словам экспертов, маркетинг алкогольной продукции и сопутствующих брендов обязан строго соответствовать государственным нормам. Контроль за этим возложен на специальные ведомства.
Закон строго запрещает трансляцию и публикацию алкогольной рекламы в следующих местах и СМИ:
- на телевидении и радио в течение дня — с 6:00 до 23:00;
- на обложках печатных изданий;
- в любых СМИ, ориентированных на несовершеннолетних;
- в форме внутренней рекламы;
- во время публичных мероприятий, если это не специализированная выставка;
- в любом общественном транспорте и метро;
- на уличных баннерах и билбордах.
Отдельное правило касается того, что реклама не может находиться ближе чем в 300 метрах от территории любого учебного заведения.
Что запрещено в самих рекламных сюжетах
Даже на разрешенных площадках содержание роликов или плакатов подлежит строгой цензуре.
В материалах запрещается:
- показывать человека, употребляющего алкоголь;
- привлекать несовершеннолетних актеров или фотомоделей;
- использовать известных людей или их призывы к употреблению;
- манипулировать мнением, будто алкоголь является нормой для большинства людей;
- подчеркивать высокое содержание алкоголя как положительное качество товара.
Обязательный текст в рекламе
Любой рекламный сюжет должен содержать четкую фразу: "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью".
К этой надписи установлены строгие стандарты:
- Текст должен занимать не менее 15% от общего размера или продолжительности рекламы;
- Шрифт должен быть исключительно черным, а фон — белым.
Куда обращаться в случае нарушения требований
Соблюдение этих правил контролирует Госпродпотребслужба. На телевидении и радио — Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Например, в Тернопольской области за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировали 15 случаев игнорирования этих норм — чаще всего компании забывали о надписи о вреде для здоровья.
Если вы увидели рекламу с нарушениями:
- Зафиксируйте её на фото или видео.
- Запишите точное время, дату и адрес или местоположение.
- Уточните название напитка, бренда или рекламодателя.
- Отправьте жалобу вместе с доказательствами в областное управление Госпродпотребслужбы.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE рассказывали об акционных надписях у кассы, которые нарушают закон. Во время акций в магазинах часто можно увидеть надпись «акционный товар обмену и возврату не подлежит». Некоторые молча с этим соглашались, однако эксперты отмечают, что такое требование прямо противоречит действующему законодательству.
Также Новини.LIVE сообщали о строгих правилах, которых должны придерживаться детские оздоровительные учреждения. Новые правила устанавливают четкие стандарты для работы лагерей в период военного положения. Одним из требований во время военного положения остается наличие укрытий.