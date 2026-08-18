Вимоги до реклами алкоголю: правила, заборони та порядок скарг

Чоловік п'є з пляшки. Фото: УНІАН

Законодавство України суворо регламентує будь-яке просування спиртного. Під обмеження потрапляють не тільки самі міцні напої, а й бренди, під якими їх продають. Обмеження діють як для місць показу, так і для внутрішнього змісту банерів чи роликів, включаючи обов'язковий блок про ризики для здоров'я.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про обмеження, які діють щодо реклами алкогольних виробів.

Де і коли не можна розміщувати рекламу

За словами експертів, маркетинг алкогольної продукції та супутніх брендів зобов'язаний суворо відповідати державним нормам. Контроль за цим покладено на спеціальні відомства.

Закон суворо забороняє трансляцію та друк алкогольної реклами в таких локаціях і медіа:

на телебаченні та радіо впродовж дня — з 6:00 до 23:00;

на обкладинках друкованої преси;

у будь-яких медіа, орієнтованих на неповнолітніх;

у формі інтер'єрної реклами;

під час публічних заходів, якщо це не спеціалізована виставка;

у будь-якому громадському транспорті та метро;

на вуличних банерах та білбордах.

Окреме правило діє і на те, що реклама не може бути ближче ніж за 300 метрів від території будь-якого навчального закладу.

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Що заборонено в самих рекламних сюжетах

Навіть на дозволених майданчиках зміст роликів чи плакатів підлягає жорсткій цензурі.

У матеріалах забороняється:

демонструвати людину, яка п'є алкоголь;

залучати неповнолітніх акторів чи фотомоделей;

використовувати відомих людей або їхні заклики до вживання;

маніпулявати думкою, ніби алкоголь є нормою для більшості людей;

подавати акцент на високому вмістю алкоголю як позитивну якість товару.

Обов'язковий текст в рекламі

Будь-який рекламний сюжет повинен містити чітку фразу: "Надмірне споживання алкоголю або шкідливе для вашого здоров’я".

Для цього написи встановлено суворі стандарти:

Текст має займати щонайменше 15% від загального розміру чи хронометражу реклами; Шрифт роблять виключно чорним, а фон — білим.

Куди скаржитись у разі порушення вимог

Дотримання цих правил контролює Держпродспоживслужба. На телебаченні та радіо — Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Для прикладу, на Тернопільщині за перші шість місяців 2026 року зафіксували 15 випадків ігнорування цих норм — найчастіше компанії забували про напис про шкоду здоров'ю.

Якщо ви побачили рекламу з порушеннями:

Зафіксуйте її на фото або відео. Запишіть точний час, дату та адресу або майданчик. Уточніть назву напою, бренду чи рекламодавця. Надішліть скаргу разом із доказами до обласного управління Держпродспоживслужби.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про акційні написи біля каси, що порушують закон. Під час акцій в магазинах можна часто побачити надпис "акційний товар обміну і поверненню не підлягає". Дехто мовчки з цим погоджувався, проте експерти зазначають, що така вимога прямо суперечить чинному законодавству.

Також Новини.LIVE повідомляли про суворі правила, яких мають дотримуватись дитячі заклади оздоровлення. Нові правила встановлюють чіткі стандарти для роботи таборів у період воєнного стану. Однією з вимог під час воєнного стану залишається наявність укриттів.