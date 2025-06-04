Рада отменила ввозную пошлину и НДС для некоторых товаров — о чем идет речь

Сканирование авто на границе. Фото: УНИАН

Верховная Рада проголосовала законопроекты об освобождении от налогообложения пошлиной товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны. Речь идет об оптоволокне для производства беспилотников.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Парламент проголосовал за основу и в целом два важных законопроекта", — говорится в заметке.

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Гетманцев уточнил, что народные избранники поддержали законопроект N13305 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны, и устранения технических неувязок.

Также парламентарии проголосовали законопроект N13306 о внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны.

Как объяснил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, законодательными инициативами предусматривается освобождение от налогообложения таможенными платежами оптоволокна для производства дронов.

Ожидается, что такое решение позволит обеспечить благоприятные условия для разработки и производства беспилотных систем, которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала необходимых для обороны Украины.

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