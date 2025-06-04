Рада скасувала ввізне мито та ПДВ для деяких товарів — про що йдеться

Сканування авто на кордоні. Фото: УНІАН

Верховна Рада проголосувала законопроєкти щодо звільнення від оподаткування митом товарів, що ввозяться на митну територію України для потреб безпеки й оборони. Йдеться про оптоволокно для виробництва безпілотників.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Гетманцев уточнив, що народні обранці підтримали законопроєкт N13305 про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України для потреб безпеки й оборони, та усунення технічних неузгодженостей.

Також парламентарі проголосували законопроєкт N13306 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки й оборони.

Як пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, законодавчими ініціативами передбачається звільнення від оподаткування митними платежами оптоволокна для виробництва дронів.

Очікується, що таке рішення дозволить забезпечити сприятливі умови для розроблення та виробництва безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу необхідних для оборони України.

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