Работа в Германии в 2026 году: где в стране самые высокие средние зарплаты

Где в Германии самые высокие средние зарплаты. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Заработная плата является одним из главных факторов при выборе работы в Германии. На размер выплат влияют профессия, спрос на специалистов, регион работы и другие факторы. Поэтому интересно узнать, где в Германии работодатели предлагают лучшие финансовые условия для работников в 2026 году.

О том, где в Германии самая высокая средняя зарплата и сколько минимально получають работники в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-платформу для консультаций по вопросам иммиграции и легализации пребывания за рубежом "migrant-consult.com".

Что такое медианная зарплата в Германии

Медианный доход (нем. Das Medianeinkommen) показывает уровень заработка, при котором половина работников получает больше, а половина — меньше. Этот показатель не следует путать со средней зарплатой.

Последняя рассчитывается путем деления общей суммы всех зарплат на количество работников, поэтому на неё могут существенно влиять очень высокие или низкие доходы. Это означает, что именно медианная зарплата даёт более точное представление о реальных доходах в Германии.

Для анализа также используются квартильные показатели:

Нижний квартиль (0,25-Quartil) — уровень дохода, ниже которого находится зарплата 25 % работников.

Верхний квартиль (0,75-Quartil) — уровень зарплаты, который превышают 25 % работников.

По данным исследований рынка труда, на начало 2025 года показатели зарплат в Германии были следующими:

Медианная зарплата: 45 800 евро брутто в год (3 817 евро брутто в месяц). Средняя зарплата: 52 300 евро брутто в год (4 358 евро брутто в месяц).

Эти показатели демонстрируют разницу между средним и медианным доходом. Большинство работников в Германии получают зарплату, ближе всего к медианному уровню.

Где в Германии лучшие зарплаты в 2026 году

Место работы существенно влияет на уровень дохода. Традиционно в восточных регионах Германии зарплаты ниже, чем в западной части страны. Медианный годовой доход составляет:

Восточная Германия — примерно 39 250 евро брутто;

Западная Германия — около 46 900 евро брутто.

Разница составляет примерно 16%.

В каких городах Германии самые высокие зарплаты

Самую высокую медианную зарплату среди городов имеет Мюнхен — около 58 000 евро брутто в год. Среди федеральных земель самые высокие доходы получают работники в Гамбурге, где медианная зарплата составляет примерно 52 000 евро брутто в год.

На какую минимальную зарплату могут рассчитывать работники в Германии в 2026 году

Германия стала убежищем для многих украинцев, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу. Большинство из них ещё не владеет немецким языком, поэтому часто начинает работать на должностях, где платят минимальную ставку.

Согласно данным сайта правительства Германии bundesregierung.de, минимальная зарплата (Mindestlohn) — это официально установленная государством оплата за час труда, которую должны получать все работники в стране независимо от региона.

С 1 января 2026 года минимальная почасовая оплата в Германии составляет 13,90 евро. Для человека, работающего полный рабочий день, это примерно 2 400 евро брутто в месяц.

Ранее Новини.LIVE писали, что минимальная зарплата в Украине является важным экономическим показателем. Именно её размер влияет на оплату труда, размер налогов, взносов и штрафов для работодателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года уровень доходов украинских медсестёр существенно отличается от заработков их коллег в странах ЕС. В Польше и Германии квалифицированные медицинские работники получают значительно более высокую зарплату.