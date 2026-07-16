Прожиточный минимум: как может измениться показатель с 1 января 2027 года

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Правительство обнародовало прогноз относительно размера прожиточного минимума на 2027 год. Именно от этого показателя зависят многие социальные выплаты, в частности пенсии, пособия семьям с детьми и другие виды государственной поддержки.

О том, как может измениться прожиточный минимум в Украине в 2027 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление "Об утверждении Бюджетной декларации на 2027–2029 годы".

Размер прожиточного минимума в Украине в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные размеры прожиточного минимума:

на одного человека — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для людей, утративших трудоспособность, — 2 595 грн.

После повышения этих показателей автоматически выросли отдельные социальные выплаты. В частности, это касается минимальных пенсий, помощи малообеспеченным семьям, выплат при рождении ребенка и других видов государственной поддержки.

Также прожиточный минимум для трудоспособных лиц используется для расчета максимальной базы начисления ЕСВ.

Какие суммы предлагаются на 2027 год

В Бюджетной декларации правительство предлагает установить следующие размеры прожиточного минимума с 2027 года:

на одного человека — 3 559 грн;

для детей до 6 лет — 3 124 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;

для трудоспособных лиц — 3 691 грн;

для людей, утративших трудоспособность, — 2 878 грн.

Впрочем, эти суммы пока не являются окончательными. Они заложены в Бюджетной декларации на 2027-2029 годы в качестве ориентира для подготовки проекта Государственного бюджета. В ходе его рассмотрения цифры еще могут измениться.

Ранее Новини.LIVE писали, что минимальная зарплата — это гарантированный государством наименьший размер оплаты за полный месяц работы. От неё зависят минимальный оклад и некоторые другие выплаты. Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий поэтапно повышать минимальную зарплату в 2026 году, но его сняли с рассмотрения

Также Новини.LIVE писали, что не каждый украинец пожилого возраста может получать пенсию. Если не хватает страхового стажа, можно оформить государственную социальную помощь. Её размер определяется исходя из прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.