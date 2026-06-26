Минимальная зарплата в Украине: какой будет сумма с 1 июля 2026 года

Минимальная зарплата в Украине с 1 июля. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года минимальная зарплата в Украине не изменится. Несмотря на предложения повысить её в течение года, никаких официальных решений о пересмотре этого показателя пока не принято.

О том, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 июля и что зависит от её размера, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Повысят ли размер минимальной зарплаты в Украине с 1 июля

Минимальная заработная плата — это гарантированный государством размер оплаты труда за полностью отработанный месяц. Именно от нее зависит минимальный должностной оклад работника, а также ряд других выплат.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15224-5, который предусматривал поэтапное повышение минимальной зарплаты в течение 2026 года. Документ предлагал установить следующие размеры:

Месячная минимальная зарплата:

С 1 января — 8 647 грн. С 1 июля — 11 183 грн. С 1 октября — 12 160 грн.

Почасовая минимальная зарплата:

С 1 января — 52,22 грн. С 1 июля — 64,16 грн. С 1 октября — 72,17 грн.

Впрочем, этот законопроект сняли с рассмотрения. Подобные инициативы народные депутаты регистрируют почти каждый год, однако большинство из них так и не доходит до голосования в парламенте. В то же время правительство не предложило ни одного альтернативного законопроекта о повышении минимальной зарплаты в 2026 году.

Читайте также:

Какой будет минимальная зарплата в Украине в июле

В июле продолжат действовать показатели минимальной зарплаты, установленные с 1 января 2026 года:

8 647 грн — минимальная зарплата за полностью отработанный месяц;

52 грн в час — гарантированный минимум для почасовой оплаты труда.

Минимальная зарплата является обязательной государственной социальной гарантией. Если работник полностью отработал месячную норму рабочего времени, работодатель не имеет права начислить ему зарплату ниже установленного законом минимума до вычета налогов.

Кроме того, минимальная зарплата используется не только для определения окладов. Она также влияет на расчет единого социального взноса, оплату больничных, учебных отпусков, пособий по беременности и родам, а также других социальных выплат и государственных гарантий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом украинские учителя по-прежнему будут получать стабильную зарплату. Она состоит из должностного оклада и обязательных доплат, предусмотренных законодательством. Поэтому интересно, на какой доход могут рассчитывать педагоги в июле 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что с июля 2026 года минимальная почасовая оплата труда в Германии составляет 13,90 евро до уплаты налогов. Такая ставка вступила в силу еще с 1 января 2026 года в рамках поэтапного повышения минимальной зарплаты, утвержденного правительством.