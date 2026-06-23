Проверки на польской границе: украинка рассказала о проблемах с выездом

Выезд украинцев в Польшу. Фото: УНИАН, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Практически каждый день украинцы жалуются на строгие правила пересечения границы с Польшей. Нашим гражданам приходится проходить тщательный контроль, чтобы получить разрешение на въезд. Среди основных правил для туристов — заранее приобрести билет для обратной дороги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Threads.

Что требуют на польской границе

Девушка рассказала, с какой проблемой столкнулась в пункте пропуска. Польские пограничники не разрешили въезд на территорию страны, поскольку у туристки не было обратного билета и суммы в размере 100 евро (1 200 грн) наличными.

"Я объяснила, что еду в командировку, и обратных билетов у меня с собой нет, поездка всего на 4 дня, за моей спиной висит рюкзак, который никак не указывает на длительное путешествие", — написала украинка.

В то же время другие пользователи соцсети пояснили, что это действующие правила въезда в Польшу, которые применяются уже давно. Ведь требования для пересечения границы Европейского Союза неизменны: путешественник должен предъявить туристическую страховку, подтверждение проживания, минимальную сумму наличных и обратный билет.

Сколько денег должны иметь украинцы на границе

Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, обратный билет является обязательным документом, если человек путешествует не на собственном транспорте. Его отсутствие является основанием для отказа во въезде, особенно если турист не может предъявить минимальную сумму наличных.

"Кроме того, если у иностранца нет обратного билета, он при пересечении границы должен иметь финансовые средства в размере, эквивалентном стоимости билета, на основании которого он прибыл на территорию Республики Польша", — говорится на портале.

Эквивалент рассчитывается в зависимости от страны происхождения. Если турист прибыл из соседнего государства, то минимальная сумма — 200 злотых (2 400 грн).

В случае возвращения в страну-член ЕС, не имеющую общей границы с Польшей, сумма наличных должна составлять не менее 500 злотых (6 000 грн).

Для путешественников, прибывших из страны, не являющейся членом Европейского Союза, эквивалент стоимости билета составляет 2 500 злотых (30 000 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам придется платить за право въезда на территорию Евросоюза. В конце 2026 года планируется запуск системы ETIAS. Она предусматривает оформление специального разрешения на поездки стоимостью 20 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое имущество могут конфисковать на границе и кто уполномочен им распоряжаться. Обычно изымают контрабанду, контрафактную продукцию, незадекларированные и запрещенные к перемещению товары. Их могут утилизировать, уничтожить, продать и т. д.