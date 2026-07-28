Замкнутый круг: как пассажиры без билетов лишают украинцев удобных электричек

Железная дорога, платформа, женщина с ребенком смотрит в окно поезда. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Пригородные железнодорожные перевозки в Украине оказались в убытке из-за полного отсутствия учета пассажиропотока. По оценкам экспертов, лишь трое из десяти пассажиров электричек покупают билеты или предъявляют льготные документы, тогда как остальные семь едут, оставаясь полностью "невидимыми" для системы. Это лишает перевозчика реальной картины спроса, что привело к отмене популярных рейсов и конфликтам с местными общинами.

Об этом сообщает delo.ua, передают Новини.LIVE.

Почему система контроля не работает

Эксперты выделяют три причины, из-за которых железная дорога теряет контроль над пассажирами:

На многих ключевых станциях уже давно установлены турникеты. Однако они фактически отключены из-за нехватки средств на обслуживание и отсутствия плана эксплуатации. Бригад контролеров физически не хватает. Пассажиры нередко расплачиваются с контролёрами «на месте» без выдачи чека.

Причины и последствия для пассажиров

Неспособность подсчитать количество пассажиров вызывает цепную реакцию проблем. Железная дорога выставляет местным общинам счета за перевозку льготников, используя так называемые расчетные модели. Поскольку точных данных нет, общины отказываются платить по расчетам и возвращают лишь небольшую долю от выставленного счета.

Весомой причиной также является отмена ряда рейсов. Не видя реального спроса, Укрзализныця считает направления "пустыми". Из-за этого отменяются популярные маршруты, а в часы пик на линии выходят слишком короткие поезда.

Из-за больших убытков у железнодорожного направления не будет шансов на закупку новых поездов или проведение капитального ремонта.

Что необходимо изменить

По словам специалистов, единственным выходом из ситуации является введение обязательной валидации каждой поездки для всех без исключения.

В то же время эксперты отмечают, что оценка в "две трети безбилетников" пока является лишь экспертной гипотезой. Чтобы получить точную картину, стране необходимы масштабные социологические и транспортные исследования пассажиропотоков.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как успеть приобрести билеты на поезд в период летних отпусков. Укрзализныця отмечает, что бронировать билеты лучше всего утром. Продажа билетов на рейсы УЗ открывается ежедневно в 8 и 9 часов утра.

Также Новини.LIVE сообщали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением "Укрзалізниця". Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.