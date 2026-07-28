Забыли дома: в УЗ ответили, можно ли восстановить бумажный билет

Билеты УЗ. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украинцы часто выбирают для путешествий поезда Укрзализныци. Пассажиры не всегда имеют возможность приобрести билеты на рейс онлайн. Перевозчик пояснил, что можно восстановить посадочный талон, если вы покупали его в кассе и случайно забыли дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Укрзализныци в социальной сети Threads.

Можно ли восстановить билеты УЗ, приобретенные в кассе вокзала

Один из пассажиров поинтересовался у перевозчика, можно ли каким-либо образом восстановить посадочные талоны, которые были приобретены офлайн в кассе.

"Должны были ехать на поезде из Одессы в Полтаву, билеты были куплены заранее, но случилось так, что за 3 часа до отправления поезда я обнаружил, что билеты остались дома", — поделился пассажир.

На горячей линии УЗ объяснили, что даже несмотря на то, что у пассажира есть фото билетов, их не смогут ни восстановить, ни пропустить в вагон.

Перевозчик пояснил, что мобильное приложение и кассовая система работают в разных информационных контурах.

"Приложение является интерфейсом к онлайн-системе продаж, тогда как кассы используют отдельную систему оформления проездных документов. Поэтому бумажный билет, приобретенный в кассе, автоматически не может отобразиться в приложении. Например, это похоже на покупку товара в офлайн-магазине и в интернет-магазине одной сети", — пояснили в компании.

Перевозчик добавил, что, несмотря на то, что обе покупки относятся к одной компании, данные хранятся в разных системах, которые не синхронизируются в режиме реального времени.

В УЗ пообещали рассмотреть предложение о возможности добавления бумажного билета в приложение по его номеру или QR-коду.

Ранее Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе УЗ. В частности, в нем больше пространства для пассажиров. Также над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку еще более комфортной.

Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.