За что не нужно доплачивать в поездах Укрзализныци: услуги, которые входят в стоимость билета

Поезд УЗ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

После закрытия воздушного пространства в Украине возросла популярность железнодорожных перевозок. Поезда — самый быстрый и удобный способ путешествовать по стране. Несмотря на то, что многие пассажиры пользуются услугами Укрзализныци, мало кто знает, что в стоимость билета входит не только оплата за место, страхование и налоги.

О бесплатных услугах для пассажиров в августе 2026 года говорится на сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

За что не нужно доплачивать в поездах УЗ

Каждый пассажир боится пропустить свою остановку. Однако даже если вы проспите — у вас будет право бесплатно вернуться на станцию назначения.

Пассажиру необходимо обратиться к начальнику поезда и предъявить билет. Он оформит специальный акт, продлевающий действие посадочного талона.

В стоимость билета также входит страхование. Так, если вы случайно получите травму во время поездки, начальник поезда должен составить акт о несчастном случае. Пассажиру необходимо сохранить билет и обратиться в страховую компанию за компенсацией с пакетом документов.

Помимо страхования и гарантий, предусмотренных билетом, пассажир без дополнительной оплаты имеет право:

получить питьевую воду и кипяток у проводника;

пользоваться холодильником или микроволновой печью в купе проводника;

получить доступ к аптечке с медикаментами первой необходимости;

пользоваться туалетами на вокзалах и станциях, через которые проходит поезд;

пользоваться платными туалетами и залами ожидания, если на станции отсутствуют их бесплатные аналоги.

Каждый пассажир также может бесплатно получить ремни безопасности, чтобы чувствовать себя более уверенно на верхних полках.

Кроме того, мало кто знает, но пассажиры не обязаны самостоятельно убирать и сдавать постельное белье. Проводник должен выдать чистое белье и убрать использованное за 30 минут до прибытия поезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на проезд.