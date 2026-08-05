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Главная Экономика Поездка Высокие риски: украинцев предупредили об опасности "лежачих мест" в автобусе

Высокие риски: украинцев предупредили об опасности "лежачих мест" в автобусе

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 08:35
Путешествие на автобусе: почему стоит избегать поездок с «лежачими местами»
Спальные места в автобусе. Фото: скриншот, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар летнего сезона украинцы часто сталкиваются с рекламой автобусов со "спальными местами". Хотя такое предложение выглядит очень заманчиво, не стоит спешить бронировать билеты. Такая поездка представляет угрозу для вашей жизни и здоровья.

Об этом сообщает Государственная служба по безопасности на транспорте в Telegram, передает Новини.LIVE.

Опасность спальных мест в автобусе

Украинцам за дополнительную плату в автобусах дальнего и международного сообщения предлагают удобно разместиться на кресле, переоборудованном под спальное место.

В «Укртрансбезопасности» предупредили, что поездка в таких условиях угрожает вашей жизни и безопасности.

Дело в том, что автобусные перевозки должны осуществляться сертифицированными транспортными средствами, конструкция автобусов должна соответствовать требованиям безопасности и быть оснащена средствами активной и пассивной безопасности (сертифицированные пассажирские кресла и ремни безопасности).

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Однако в Украине нет сертифицированных автобусов с такими спальными местами. Таким образом, самовольно переоборудованные сиденья без должным образом согласованного переоборудования и сертификации являются незаконными и опасными.

"В случае резкого торможения или маневра на дороге, происшествия ДТП или опрокидывания автобуса, пассажиры, находящиеся в лежачем положении без предусмотренных конструкцией средств безопасности, подвергаются значительно более высокому риску травмирования или гибели", — предупредили в Укртрансбезопасности.

Там призвали перевозчиков избегать незаконных экспериментов, ведь они значительно увеличивают риски травмирования и гибели пассажиров. Если пострадают пассажиры, компания не только лишится лицензии, но и будет привлечена к административной или уголовной ответственности.

В Укртрансбезопасности добавили, что перевозчики обязаны соблюдать требования законодательства относительно государственной регистрации и наличия необходимых разрешительных документов и лицензий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковом автомобиле проверка проходит проще, а в случае с автобусом или микроавтобусом действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

Также Новини.LIVE писали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по уплате алиментов и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.

путешествие автобусы опасность
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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