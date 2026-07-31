Всего 8 метров: где спрятана самая узкая станция метро в Киеве

Киевское метро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Каждый день киевский метрополитен перевозит тысячи пассажиров, спешащих по своим делам. Однако мало кто задумывается о том, чем уникальна каждая из его станций. В частности, станция "Почтовая площадь" является самой узкой среди остальных.

Об этом сообщает df1_explore в Instagram, передает Новини.LIVE.

Самая узкая станция метро Киева

Самой узкой в киевском метрополитене является станция "Почтовая площадь", открытая 17 декабря 1976 года. Она расположена на синей ветке, между станциями "Контрактовая площадь" и "Майдан Независимости".

Ширина платформы на этой станции необычно узкая по сравнению с другими станциями метро. В частности, ширина платформ станций "Позняки" и "Житомирская" составляет 11 метров, а на "Почтовой площади" — всего 8 метров.

Станцию построили суженной из-за ширины улицы Сагайдачного, которая не позволяла строить более широкие платформы.

Кроме того, в отличие от других станций, на "Почтовой площади" для сужения ограждения котлована станции его сделали в виде стены. Обычно при строительстве станции мелкого заложения сначала возводят стены в грунте, а затем уже отдельно стены на станции, и между ними укладывают гидроизоляцию. Также на "Почтовой площади" вы не найдете технических помещений.

Станцию украшают облицованные белым мрамором колонны с майоликовыми вставками, светильники в кессонах перекрытия в форме якорей. Такая атмосфера намекает на то, что пассажир находится вблизи величественного Днепра.

Визитной карточкой станции является витраж из цветного стекла под названием «Днепр», созданный талантливой украинской художницей Ириной Левитской. Он расположен в торце станции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается вместо 30 — 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, кому придется платить больше за проезд в киевском метро. Однако без дополнительной оплаты в метро разрешается провозить небольшие сумки, рюкзаки и чемоданы. Весь багаж должен перевозиться в надёжной упаковке — чехле, коробке, стретч-плёнке, полиэтиленовом пакете и т. п.