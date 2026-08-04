Boeing запустит самолет 737 MAX 7: технические характеристики и преимущества для пассажиров

Самолет Boeing 737 MAX 7. Фото: скриншот, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Федеральное управление гражданской авиации США выдало долгожданное разрешение на эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 7. Его запуск был отложен на 4 года.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Отмечается, что на этот раз компания Boeing столкнулась с более строгим процессом сертификации после двух катастроф самолетов MAX 8 в 2018 и 2019 годах.

Управление тщательно проверило все системы на фоне инцидента в январе 2024 года. Тогда во время полета на почти новом самолете MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines произошел взрыв панели салона.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) потребовало от Boeing обновить программное обеспечение системы управления полётом, системы оповещения экипажа и перепроектировать систему противообледенения двигателей.

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Испытания Boeing 737 MAX 7 начались в 2018 году, и самолет планировали сертифицировать до конца 2022 года, однако из-за тщательных проверок его запуск отложили на несколько лет.

В настоящее время производитель приступил к подготовительным работам для обеспечения первых поставок.

Чем уникален Boeing 737 MAX 7

Модель самолета MAX 7 рассчитана на 135–160 пассажирских мест и имеет на 10 % большую дальность полета, чем другие самолеты серии MAX. ʼ

Первым заказчиком модели 737 MAX 7 стала американская авиакомпания Southwest Airlines. Однако в её текущем расписании до марта 2027 года модель самолёта MAX 7 не предусмотрена.

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