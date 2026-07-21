Инцидент в самолете Ryanair: как в компании отреагировали на то, что пассажир едва не погиб

Разбитый иллюминатор в самолете Ryanair. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Бюджетная авиакомпания Ryanair попыталась успокоить путешественников после того, как во время полёта одного из её пассажиров частично вытащило наружу через разбитое стекло иллюминатора самолёта. Лоукостер заверил, что этот самолет, вероятно, является "самым безопасным из когда-либо построенных".

Об этом сообщает The Independent, передает Новини.LIVE.

Едва не погиб пассажир Ryanair

10 июля 61-летний серб Любис Карович едва не выпал из самолета во время полета из Салоник (Греция) в Мемминген недалеко от Мюнхена (Германия). Осколок двигателя разбил акриловое стекло иллюминатора.

Каровича спасла его жена Светлана, которая ухватилась за его ноги и вместе с двумя другими пассажирами затащила его обратно в самолет.

Представители лоукостера уверяют, что самолет, на котором едва не погиб пассажир, является самым безопасным в мире.

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"С момента появления самолетов Boeing 737 в мире было совершено буквально сотни миллионов рейсов. Это, пожалуй, самые безопасные самолеты, которые когда-либо строились. Они находятся в отличном техническом состоянии, а наш экипаж имеет прекрасную подготовку", — заявил финансовый директор группы Ryanair.

В понедельник генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что самолет получил повреждения в результате столкновения с посторонним предметом.

"Предварительные данные расследования указывают на то, что, вероятно, во время взлета в Салониках двигатель получил повреждение в результате столкновения с посторонним предметом, но у нас пока нет достаточных данных, чтобы утверждать это однозначно", — сказал он.

Инцидент расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), и первые результаты будут обнародованы через несколько недель.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам дополнительные проблемы во время отпуска.