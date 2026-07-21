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Головна Економіка Поїздка У Ryanair відреагували на інцидент, коли пасажир ледь не загинув на висоті 6000 метрів

У Ryanair відреагували на інцидент, коли пасажир ледь не загинув на висоті 6000 метрів

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 16:33
Інцидент в літаку Ryanair: як в компанії відреагували на те, що ледь не загинув пасажир
Розбитий ілюмінатор в літаку Ryanair. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Бюджетна авіакомпанія Ryanair спробувала заспокоїти мандрівників після того, як під час польоту її пасажира частково витягнуло назовні через розбите ілюмінаторне скло літака. Лоукостер запевнив, що цей літак, ймовірно, є "найбезпечнішим із коли-небудь побудованих".

Про це повідомляє The Independent, передає Новини.LIVE.

Ледь не загинув пасажир Ryanair

10 липня 61-річний серб Любіс Карович ледь не випав з літака під час польоту з Салонік (Греція) до Меммінгену поблизу Мюнхена (Німеччина). Уламок двигуна розбив акрилове ілюмінаторне скло.

Каровича врятувала його дружина Світлана, яка вхопилася за його ноги та разом із двома іншими пасажирами затягла його назад у літак.

Представники лоукостера запевняють, що літак, на якому ледь не загинув пасажирів, є найбезпечнішим у світі.

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"З моменту появи літаків Boeing 737 у світі було здійснено буквально сотні мільйонів рейсів. Це, мабуть, найбезпечніші літаки, які коли-небудь будували. Вони перебувають у відмінному технічному стані, а наш екіпаж має чудову підготовку", — заявив фінансовий директор групи Ryanair.

У понеділок гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що літак зазнав пошкоджень внаслідок зіткнення з стороннім предметом.

"Попередні дані розслідувань вказують на те, що, ймовірно, під час зльоту в Салоніках двигун зазнав пошкодження внаслідок зіткнення з стороннім предметом, але в нас поки немає достатніх даних, щоб стверджувати це однозначно", — сказав він.

Інцидент розслідує Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) і перші результати будуть оприлюднені за кілька тижнів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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