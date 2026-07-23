Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка В Италию за 18 евро: Ryanair ввёл срочные скидки на летне-осенние авиарейсы

В Италию за 18 евро: Ryanair ввёл срочные скидки на летне-осенние авиарейсы

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 08:35
Ryanair объявила о новой распродаже: куда можно полететь за 18 евро
Рейс Ryanair. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о новых предложениях для пассажиров. Компания запустила распродажу билетов на рейсы в августе и сентябре. Путешественники получили возможность сэкономить на рейсах в «бархатный сезон» в популярные города Европы.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Летняя акция от Ryanair

Акция будет действовать только один день, 23 июля. Она распространяется на авиарейсы с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов:

  • Варшава (WMI) — Милан (Италия) — от 18 евро;
  • Краков (KRK) — Бухарест (Румыния) — от 21 евро;
  • Варшава (WAW) — Пиза (Италия) — от 27 евро;
  • Бухарест (OTP) — Салоники (Греция) — от 20 евро;
  • Будапешт (BUD) — Салоники (Греция) — от 17 евро;
  • Братислава (BTS) — Палермо (Италия) — от 25 евро.

Перед покупкой билетов пассажирам следует учесть, что в стоимость входит только ручная кладь, а также не учтен административный сбор.

Читайте также:

Пассажир может взять с собой в самолет небольшую сумку, рюкзак или сумку для ноутбука размером не более 40 x 30 x 20 см. За превышение этих параметров придется доплачивать в аэропорту и сдавать вещи в багажное отделение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам дополнительные проблемы во время отпуска.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

авиарейсы путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации