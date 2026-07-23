Ryanair анонсував новий розпродаж: куди можна полетіти за 18 євро

Політ Ryanair. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові пропозиції для пасажирів. Компанія відкрила розпродаж на рейси на серпень та вересень. Мандрівники отримали можливість заощадити на рейсах в оксамитовий сезон до популярних міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Літня акція від Ryanair

Акція буде діяти лише один день, 23 липня. Вона поширюється на авіарейси з 1 серпня по 30 вересня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів:

Варшава (WMI) – Мілан (Італія) — від 18 євро;

Краків (KRK) – Бухарест (Румунія) — від 21 євро;

Варшава (WAW) – Піза (Італія) — від 27 євро;

Бухарест (OTP) – Салоніки (Греція) — від 20 євро;

Будапешт (BUD) – Салоніки (Греція) — від 17 євро;

Братислава (BTS) – Палермо (Італія) — від 25 євро.

Перед купілею квитків пасажирам варто врахувати, що у вартість входить лише ручна поклажа, а також не враховано адміністративний збір.

Читайте також:

Пасажир може взяти із собою в літак невелику сумку, рюкзак або сумку для ноутбука розміром не більше 40 x 30 x 20 см. За перевищення цих параметрів доведеться доплачувати в аеропорту та віддавати речі в багажне відділення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.