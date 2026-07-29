Уже с 1 августа: Укрзализныця и Renfe запускают ночной поезд в Польшу и Германию

Новый поезд в Польшу и Германию. Фото: Renfe, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Национальный перевозчик Укрзализныця совместно с испанской железнодорожной компанией Renfe запускает новый международный ночной поезд. Он будет отправляться из Перемышля и курсировать через польские и немецкие города.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Новый международный поезд в Польшу и Германию

Благодаря сотрудничеству между УЗ и Renfe украинцам станет в разы проще путешествовать по Германии и Польше.

Новый поезд будет курсировать через города Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах, а также будет делать остановки в Праге и Остраве.

Чтобы украинцам было удобнее добираться до ближайшего к польско-украинской границе города, УЗ добавила ряд поездов:

№ 51/52 Киев – Перемышль;

№ 31/32 Запорожье/Днепр — Перемышль;

№ 69/70 Кременчуг – Перемышль;

№ 35/36 Одесса – Перемышль;

№ 89/90 Киев – Перемышль.

Международный рейс Перемышль – Франкфурт-на-Майне запустят 1 августа. Купе в спальных вагонах Economy Sleeper Class будут оборудованы кондиционером, бесплатным Wi-Fi и розетками. Пассажирам также будет предложен завтрак, стоимость которого входит в цену билета.

Поезд в Польшу и Германию. Фото: УЗ

В поезде будут предусмотрены сидячие места в вагонах первого и второго класса, а также женские купе. Цены на билеты начинаются от 15 евро.

Расписание поезда Перемышль – Франкфурт-на-Майне

Поезд будет отправляться из Перемышля в 12:04, останавливаться в Кракове в 15:03, в Праге — в 22:32, в 01:38 будет в Дрездене, и прибудет во Франкфурт-на-Майне на следующий день в 07:22.

Обратный рейс из Франкфурта-на-Майне будет отправляться в 15:03, останавливаться в Дрездене в 22:30, в Праге — в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Ранее Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе УЗ. В частности, в нем больше пространства для пассажиров. Также над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку еще более комфортной.

Кроме того, Новини.LIVE писали, чем детский вагон Укрзализныци отличается от обычного. Они предназначены для детей в возрасте от 0 до 8 лет и их родителей. На билеты также распространяются некоторые льготы.