УЗ запустит дополнительный уникальный поезд

Пассажиры садятся в поезд УЗ. Фото: "Укрзализныця". Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

25 и 26 июля в Луцке пройдет международный литературный фестиваль "Фронтера". Чтобы все желающие смогли попасть на него, Укрзализныця назначила дополнительный рейс № 755/756 Киев — Луцк.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Дополнительный поезд УЗ

Перевозчик запускает Интерсити до Луцка в дни проведения литературного фестиваля.

Поезд Интерсити № 755/756 Киев–Луцк будет курсировать несколько дней — 25 и 26 июля. Он будет отправляться из Киева в 07:00, останавливаться в Ровно в 11:15–11:17 и прибывать в Луцк в 12:44.

Обратно из Луцка он будет отправляться в 15:49 и прибывать в Киев в 21:15.

В поезде будут проводиться поэтические паузы, участники Frontera Express будут читать стихи вживую.

"В каждом вагоне субботнего рейса Киев–Луцк на случайных местах пассажиров будут ждать литературные подарки от "Фронтеры", издательства "Лаборатория" и УЗ", — добавили в УЗ.

Перевозчик также сообщил, что ежедневный поезд Skoda, который ранее курсировал из Киева в Луцк, в настоящее время находится на плановом ремонте и вернется в конце года. Рейсы по этому маршруту временно выполняет поезд Hyundai.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.