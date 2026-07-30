УЗ получила новые пассажирские вагоны: где они будут курсировать
Несмотря на войну и постоянные атаки, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. Перевозчик пополнил свой парк ещё тремя новыми современными вагонами. Они будут курсировать на самых популярных международных рейсах.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram, передает Новини.LIVE.
Новые вагоны УЗ
В компании сообщили, что уже в конце лета украинские семьи будут возвращаться домой в преддверии нового учебного года в новеньких вагонах УЗ.
Они будут курсировать в составе поездов:
- №24/23 Холм — Киев;
- №120/119 Холм — Днепр.
Три новых вагона оснащены:
- системами кондиционирования, которые работают даже во время длительных остановок;
- туалетами с пеленальными столиками; многоуровневым освещением;
- более удобными верхними полками со столиками;
- индивидуальными розетками;
- USB-портами для зарядки гаджетов.
В УЗ также позаботились о самых маленьких пассажирах — у проводников можно попросить детские манежи, также доступны шахматные наборы.
Всего с начала 2026 года УЗ обновила 21 вагон, в рамках государственной программы предусмотрена поставка 100 вагонов — купейных, инклюзивных и вагонов нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации. Поставки остальных вагонов запланированы до мая 2028 года.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем детский вагон Укрзализныци отличается от обычного. Они предназначены для детей в возрасте от 0 до 8 лет и их родителей. На билеты также действуют некоторые льготы.
Кроме того, Новини.LIVE писали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.
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