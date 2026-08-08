УЗ готовит новые изменения в приложении: что может измениться для пассажиров

Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В мобильном приложении и на сайте Укрзализныци могут появиться специальные отметки для мест. Перевозчик планирует перевести пассажирские перевозки на пригородных поездах в цифровой формат.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в ответ на сообщения пользователей в Threads, передают Новини.LIVE.

Специальные отметки в приложении Укрзализныци

Одна из путешественниц поделилась опытом покупки билетов на региональную электричку в Турции. Она рассказала, что в приложении доступны специальные отметки, которые показывают, кто будет сидеть рядом.

"Это удобно, когда видишь, кто сидит рядом. Перед тем, как выбрать место, нужно указать свой пол: женщина, мужчина, свободное место, выбранное место", — поделилась она.

В Укрзализныце сообщили, что планируют такое обновление со временем. Перевозчик добавил, что цифровизация пассажирских перевозок сейчас находится в перспективе.

Мнения пользователей относительно таких специальных обозначений разделились. В частности, некоторые считают, что часть мужчин будет специально покупать билеты рядом с женщинами. Часть пассажиров уверена, что такой подход является сексизмом.

Другие пользователи убеждены, что если в стране женщина в общественном транспорте чувствует себя в опасности — это проблема, которую не решат указанием пола соседей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что проводница УЗ стала звездой сети. Пассажиры похвалили её красоту и ухоженность. Пользователи пишут, что она не только приветлива, но и поддерживает чистоту в вагоне.

Также Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе УЗ. В частности, в нём больше пространства для пассажиров. Кроме того, над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку ещё более комфортной.