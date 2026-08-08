Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка УЗ готовит новые изменения в приложении: что может измениться для пассажиров

УЗ готовит новые изменения в приложении: что может измениться для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 14:20
Путешествие с УЗ: планирует ли перевозчик указывать пол пассажиров в приложении
Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

В мобильном приложении и на сайте Укрзализныци могут появиться специальные отметки для мест. Перевозчик планирует перевести пассажирские перевозки на пригородных поездах в цифровой формат.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в ответ на сообщения пользователей в Threads, передают Новини.LIVE.

Специальные отметки в приложении Укрзализныци

Одна из путешественниц поделилась опытом покупки билетов на региональную электричку в Турции. Она рассказала, что в приложении доступны специальные отметки, которые показывают, кто будет сидеть рядом.

"Это удобно, когда видишь, кто сидит рядом. Перед тем, как выбрать место, нужно указать свой пол: женщина, мужчина, свободное место, выбранное место", — поделилась она.

В Укрзализныце сообщили, что планируют такое обновление со временем. Перевозчик добавил, что цифровизация пассажирских перевозок сейчас находится в перспективе.

Читайте также:

Мнения пользователей относительно таких специальных обозначений разделились. В частности, некоторые считают, что часть мужчин будет специально покупать билеты рядом с женщинами. Часть пассажиров уверена, что такой подход является сексизмом.

Другие пользователи убеждены, что если в стране женщина в общественном транспорте чувствует себя в опасности — это проблема, которую не решат указанием пола соседей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что проводница УЗ стала звездой сети. Пассажиры похвалили её красоту и ухоженность. Пользователи пишут, что она не только приветлива, но и поддерживает чистоту в вагоне.

Также Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе УЗ. В частности, в нём больше пространства для пассажиров. Кроме того, над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку ещё более комфортной.

Укрзализныця путешествие поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации