Утренние часы: в УЗ разъяснили важный нюанс, касающийся билетов

Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В период летних отпусков приобрести билеты Укрзализныци становится практически невозможно. Украинцы «охотятся» за местами сразу после начала продаж. Перевозчик объяснил, почему билеты обычно становятся доступны за определенный промежуток времени до отправления поезда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

Когда открывается продажа билетов УЗ

Во время войны продажа билетов на большинство прямых поездов открывается за 20 суток до отправления в 8:00. Для рейсов в Польшу и обратно — за 20 суток в 9:00.

Однако билеты на транзитные рейсы появляются в продаже ближе к датам отправления, чаще всего за 10–1 сутки до отправления поезда.

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, почему билеты открываются в 8 утра по киевскому времени на целый день, а не как на самолёт, с учётом часовой разницы.

В УЗ пояснили, что в отличие от самолетов, поезда в общем расписании привязаны друг к другу цепочкой. Именно из-за этой связи продажа билетов на все поезда открывается сразу с 8 до 9 утра.

Приобрести билеты на поезд пассажир может:

на железнодорожном вокзале;

на официальном сайте или в мобильном приложении "Укрзализныци" для Android и iOS;

в приложении "Приватбанк".

Для приобретения посадочных талонов на международные направления необходимо предварительно авторизоваться в приложении "Дія" и подтвердить свою личность.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, голову прикройте подручными предметами.

Также Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе Укрзализныци. В частности, в нём больше пространства для пассажиров. Кроме того, над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку ещё более комфортной.