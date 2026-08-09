Целых три станции: где в Киеве появилось первое метро на левом берегу

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ежедневно тысячи пассажиров пользуются столичным метро, чтобы добраться до места назначения. Однако мало кто догадывается, какую историю скрывают стены метрополитена. В частности, какая станция была построена первой на левом берегу столицы и чем она уникальна.

Об этом сообщает "ТиКиїв", передает Новини.LIVE.

Где в Киеве появилось первое метро на левом берегу

5 ноября 1965 года в Киеве открыли сразу три станции — "Левобережную", "Дарницу" и "Гидропарк".

Станция "Левобережная" тогда была настоящими воротами нового жилого массива — вокруг были пустыри. Стилистика станции довольно минималистична — светлый мрамор и минимум декора на стенах.

"Левобережная" имеет два вестибюля, пристроенные к порталам-выходам, что значительно увеличивает пропускную способность станции.

Она является девятой станцией Киевского метрополитена и расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Гидропарк" и "Дарница".

Впоследствии вокруг "Левобережной" построили автостанцию, гостиницу "Турист"и выставочный центр.

Мало кто знает, но во время "Евровидения" в 2017 году основные потоки зрителей проходили именно через эту станцию. "Левобережную" тогда обновили — в восточном и западном вестибюлях станции заменили сигнализацию, установили энергосберегающее освещение, заменили облицовку, обновили пассажирскую автоматику и вентиляцию и установили новое ограждение.

Во время одного из главных музыкальных событий мира станция выдержала огромную нагрузку и стала главным хабом Левого берега.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.