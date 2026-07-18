Телевизор и розетки: как выглядит вагон-люкс в поезде УЗ Днепр — Львов (видео)

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци, ведь это довольно удобный и доступный вид транспорта. Перевозчик постепенно обновляет подвижной состав. Одна из путешественниц показала условия в вагоне "люкс" поезда.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница katrine_hyggelife в TikTok, передает Новини.LIVE.

Вагон люкс в поезде № 128 П Днепр – Львов

Путешественница показала условия в одном из вагонов класса люкс поезда Днепр–Львов. Билет в одну сторону в июле 2026 года стоит 3361 гривну.

Туристка рассказала, что в новом купе в разы просторнее, чем в старых вагонах. У каждого места предусмотрена мягкая спинка для комфорта.

Каждому пассажиру выдается по несколько подушек, постель уже застелена.

На кровати лежит несколько полотенец, а на столике стоит несколько бутылок с брендированной водой. Также для каждого пассажира предусмотрен одноразовый набор с мелочами — салфетками, зубочистками и прочим.

Из дополнительных удобств в вагоне-люкс предусмотрены телевизор, несколько розеток и фонарик у кровати. Пассажир также может воспользоваться дополнительными одеялами и подушками. Кроме того, имеется несколько полок и вешалок для одежды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.