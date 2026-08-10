Станция киевского метро, которая является настоящим инженерным чудом

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Станция столичного метрополитена "Арсенальная" до сих пор остается самой глубокой в Европе. Она получила такое название из-за того, что расположена рядом с бывшим заводом "Арсенал". Мало кто задумывается, почему станцию строили так глубоко.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на kyivmetrogram.

Чем уникальна станция метро "Арсенальная"

Киевская "Арсенальная" официально получает статус самой глубокой станции метро в мире — 105,5 метров. Почему же станцию расположили так глубоко?

Первая причина заключается в том, что правый берег Киева — это массивные высокие холмы, и чтобы поезда могли беспрерывно и ровно проехать под руслом реки на левобережье, линию туннеля пришлось прокладывать очень низко.

Поскольку "Арсенальная" находится на самой вершине одного из таких холмов, инженерам пришлось копать землю на глубину более ста метров, чтобы просто добраться до уровня путей.

Однако мало кто догадывается, что у строительства такой станции была и стратегическая причина.

Её открыли в 1960 году, в самый разгар ядерного противостояния США и СССР. "Арсенальная" проектировалась не только для пассажиров — это был полноценный ядерный бункер высшего класса защиты. Кроме того, местоположение выбрано не случайно — рядом находится правительственный квартал и мощный военный завод "Арсенал".

"Толщина грунта и специальные гермозатворы, огромные металлические двери, перекрывающие туннели, рассчитаны на то, чтобы выдержать удар атомной бомбы и обеспечить элите и работникам автономное укрытие", — рассказал специалист.

Однако из-за колоссального давления земли и подземных вод классические методы строительства здесь не работали, и киевские инженеры совершили настоящую революцию. Промежуточный вестибюль, расположенный между двумя эскалаторами, не строили под землей.

"Этот огромный бетонный купол, вес которого составляет три тысячи тонн, полностью отлили на поверхности земли. А затем из-под него начали равномерно извлекать грунт, и этот мегакупол под собственным весом начал опускаться вниз на проектную глубину", — добавил эксперт.

Это инженерное чудо пережило целую эпоху и навсегда вошло в мировую историю архитектуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается вместо 30 — 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.