Сразу до 25 гривен: за какой ещё вид транспорта в Киеве придётся платить больше
На фоне предстоящего подорожания проезда в метро, трамваях и автобусах в Киеве цены растут и в маршрутках. Несмотря на это, платежеспособные пассажиры, скорее всего, будут чаще выбирать маршрутки, ведь проезд в них будет более выгодным.
Об этом сообщает общественная организация "Пассажиры Киева", передает Новини.LIVE.
Подорожание проезда в маршрутках Киева
Пассажиров маршруток в столице с сегодняшнего дня предупреждают о повышении стоимости проезда. В частности, в маршрутке №241 придется платить 20 вместо 10 гривен, а на некоторых других рейсах проезд подорожает с 20 до 25 гривен.
"Теперь сложилась ситуация, когда разовая поездка в коммунальном транспорте будет стоить 30 гривен, а в маршрутках — 25 гривен. Очевидно, что в целях экономии платежеспособные пассажиры будут чаще выбирать маршрутки", — подчеркивают активисты.
Они убеждены, что такое резкое повышение тарифов принесет еще больше убытков в сфере общественного транспорта, а прибыль будут получать частные перевозчики.
Активисты убеждены, что после подорожания коммунальный транспорт "будет возить только льготников, "зайцев" и воздух".
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 15 июля в Киеве поднимут цену на проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах — билет будет стоить 30 гривен. Однако для некоторых пассажиров продолжат действовать льготы.
Также Новини.LIVE писали, что с 1 июля в Украине изменились правила пользования общественным транспортом для некоторых пассажиров. Одна категория, которая ранее ездила бесплатно, временно лишится этой льготы, но сможет покупать проездные билеты со скидкой.
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