Самый дорогой транспорт Европы: сколько придется заплатить за проездной

Люди ждут троллейбус в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Уже с 15 июля в Киеве повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поездка на метро, трамвае и троллейбусе обойдется жителям вместо привычных 8 сразу в 30 гривен. То есть пассажирам придется платить за проезд почти в 4 раза больше.

Новини.LIVE выясняли, жители каких европейских столиц платят за проезд больше всего и какое место в этом рейтинге занимает Киев.

Где в Европе самые дорогие проездные

Самые дорогие поездки на общественном транспорте обойдутся пассажирам в столице Великобритании Лондоне. Цена зависит от зон, времени суток и способа оплаты. Одна поездка на трамвае и автобусе стоит более 2 евро, на метро — от 3,6 евро. Месячный абонемент на все зоны и виды транспорта обойдется в 235 евро.

В Берлине, столице Германии, поездки обходятся пассажирам недешево. Разовые билеты на городской транспорт стоят 4 евро. За месячный проездной в среднем придется выложить около 114 евро.

В других европейских столицах за месячный проездной придется заплатить следующую сумму:

Амстердам (Нидерланды) — 129 евро;

Берлин (Германия) — 114 евро;

Стокгольм (Швеция) — 100 евро;

Париж (Франция) — 90,8 евро;

Берн (Швейцария) — 85 евро;

Вена (Австрия) — 75 евро.

Стоимость проездных в Европе. График: Новости.LIVE

Уже с 15 июля в Киеве стоимость проезда вырастет почти в 4 раза. В частности, за одну поездку на метро, автобусе, трамвае или троллейбусе киевлянам и гостям города придется заплатить 30 грн. За месячный безлимитный проездной придется выложить уже 3 656 грн (71 евро).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы за перевозку таких пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине изменились условия пользования общественным транспортом. Некоторые категории пассажиров лишились права на льготный проезд. В то же время им доступны проездные со скидкой.