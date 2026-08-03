Toshiba поставила на Тайвань скоростные японские поезда: когда они начнут курсировать

Поезд Hitachi Toshiba Supreme (HTSC). Фото: Toshiba, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Консорциум Hitachi Toshiba Supreme (HTSC) поставил на Тайвань первый высокоскоростной поезд. Он создан на основе японской технологии "Синкансэн".

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новые скоростные поезда на Тайване

Новый поезд N700ST состоит из 12 вагонов. 12 таких поездов заказал перевозчик Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) в 2023 году.

Поезда начнут курсировать к концу 2028 года на главной северно-южной железнодорожной линии, соединяющей Тайвань с Тайбэем и Гаосюном. Ориентировочная стоимость проекта составляет 124 млрд иен.

Новые поезда позволят увеличить пропускную способность в часы пик примерно на 25 процентов. Они будут курсировать по одному из важнейших железнодорожных коридоров Тайваня.

Читайте также:

Поезда N700ST созданы на базе модели "Синкасен" N700S, эксплуатируемой компанией "Central Japan Railway Company", и адаптированы для Тайваня.

Каждый поезд имеет длину около 300 метров и сможет развивать скорость до 300 км/ч. В тяговой системе используются компоненты на основе карбида кремния (SiC) и современные системы охлаждения, которые снижают энергопотребление и вес оборудования.

Поезда также будут оснащены резервной аккумуляторной системой, которая позволит поезду переместиться в безопасную зону в случае отключения электроэнергии и обеспечит поддержание основных функций на борту.

В салоне будут созданы все условия для комфорта пассажиров: усовершенствованные сиденья, розетки у каждого сиденья, современные информационные системы с ЖК-экранами, а также дополнительное пространство для багажа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты начинаются от 15 евро.

Также Новини.LIVE писали, что Eurostar запускает первый прямой поезд в мировую столицу бриллиантов. Рейс должен сократить время в пути с 3 часов 15 минут до 2 часов 41 минуты. Новое направление будет перевозить пассажиров уже с начала этой зимы.