Toshiba поставила до Тайваню швидкісні японські потяги: коли запустять на рейси

Потяг Hitachi Toshiba Supreme (HTSC). Фото: Toshiba, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Консорціум Hitachi Toshiba Supreme (HTSC) поставив до Тайваню перший високошвидкісний поїзд. Він створений на основі японської технології "Сінкансен".

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нові швидкісні потяги у Тайвані

Новий поїзд N700ST складається з 12 вагонів. 12 таких потягів замовив перевізник Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) у 2023 році.

Потяги почнуть курсувати до кінця 2028 року на головній північно-південній залізничній лінії, яка з'єднує Тайвань із Тайбеєм і Гаосюном. Орієнтовна вартість проєкту складає 124 млрд ієн.

Нові поїзди дозволять збільшити пропускну здатність у години пік приблизно на 25 відсотків. Вони курсуватимуть по одному з найважливіших залізничних коридорів Тайваню.

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Потяги N700ST створені на базі моделі "Сінкансен" N700S, що експлуатується компанією "Central Japan Railway Company", та адаптовані до Тайвані.

Кожен потяг має довжину приблизно 300 метрів і зможе розганятися аж до 300 км/год. У тяговій системі використовуються компоненти на основі карбіду кремнію (SiC) та сучасні системи охолодження, що зменшують енергоспоживання та вагу обладнання.

Потяги також будуть оснащені резервною акумуляторною системою, яка дозволить потягу переміститися в безпечну зону у разі відключення електроенергії та забезпечить підтримку основних функцій на борту.

В салоні будуть всі комфортні умови для пасажирів: вдосконалені сидіння, розетки біля кожного сидіння, сучасні інформаційні системи з РК-екранами, а також додатковий простір для багажу.

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