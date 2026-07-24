Ryanair аннулирует два миллиона билетов: что известно

Самолет Ryanair. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair намерена сократить сотни рейсов в одну из популярных европейских стран и из неё. В связи с повышением налога на авиаперевозки пассажиров в Бельгии будет отменено два миллиона мест на зимний и летний сезоны 2027 года.

Об этом сообщает The Sun, передает Новини.LIVE.

Ryanair сокращает расписание рейсов в Бельгию

Отмечается, что авиакомпания выведет пять самолетов со своей базы в Шарлеруа уже в конце этого года. Сокращения коснутся рейсов из аэропортов Шарлеруа и Брюсселя (Завентем).

Решение о сокращении маршрутов было принято из-за роста аэропортового сбора. Несколько дней назад правительство Бельгии объявило, что с 1 января 2027 года размер сбора будет повышен с 5 евро до 7 евро.

Глава Ryanair Майкл О’Лири в начале года резко раскритиковал планы бельгийского правительства, назвав их "бессмысленными" и "вредными".

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"За последние 20 лет Ryanair стала крупнейшей авиакомпанией Бельгии. Этот рост может легко быть утрачен в пользу стран, отменивших подобные налоги, в частности, Швеции, Венгрии, Словакии и Италии", — сказал он.

В настоящее время "Ryanair" перевозит 11,6 миллиона пассажиров в Бельгию и из Бельгии, что делает ее крупнейшей авиакомпанией, осуществляющей полеты в этой стране.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали о том, как Ryanair прокомментировала инцидент, когда на одном из её рейсов пассажир едва не выпал из самолёта из-за разбитого иллюминатора. В частности, представители компании назвали самолет "самым безопасным из когда-либо построенных". Результаты расследований будут обнародованы через несколько недель.