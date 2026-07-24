Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Ryanair скасовує авіарейси Європою: два мільйони квитків буде анульовано

Ryanair скасовує авіарейси Європою: два мільйони квитків буде анульовано

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 10:32
Ryanair анулює два мільйони квитків: що відомо
Літак Ryanair. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair має намір зменшити сотні рейсів до та з однієї з популярних європейських країн. Через підвищення податку на авіаперевезення пасажирів у Бельгії буде скасовано два мільйони місць на зиму та літо 2027 року.

Про це повідомляє The Sun, передає Новини.LIVE.

Ryanair скорочує графік до Бельгії

Зазначається, що авіакомпанія виведе п’ять літаків зі своєї бази в Шарлеруа вже в кінці цього року. Скорочення торкнуться рейсів з аеропортів Шарлеруа та Брюсселя (Завентем).

Рішення про скорочення маршрутів було прийнято через зростання аеропортового збору. Кілька днів тому уряд Бельгії оголосив, що з 1 січня 2027 року розмір збору буде підвищено з 5 євро до 7 євро.

Керівник "Ryanair" Майкл О’Лірі на початку року різко розкритикував плани бельгійського уряду, назвавши їх "безглуздими" та "шкідливими".

Читайте також:

"За останні 20 років "Ryanair" стала найбільшою авіакомпанією Бельгії. Цей ріст може легко бути втрачений на користь країн, які скасували подібні податки, зокрема, Швеція, Угорщина, Словаччина та Італія", — сказав він.

Наразі "Ryanair" перевозить 11,6 мільйона пасажирів до та з Бельгії, що робить її найбільшою авіакомпанією, яка здійснює польоти в цій країні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, як Ryanair прокоментував інцидент, коли на одному з його рейсів пасажир ледь не випав з літака через розбите розбив ілюмінаторне скло. Зокрема, представники компанії назвали літак "найбезпечнішим із коли-небудь побудованих". Результати розслідувань будуть оприлюднені за кілька тижнів.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації