Развернут на границе: какие лекарства категорически запрещено везти с собой в Европу
Перед поездкой в Европу необходимо позаботиться о самом важном — о здоровье. В частности, в дорогу стоит взять с собой аптечку со всем необходимым. Однако следует помнить, что из-за некоторых лекарств у пассажиров могут возникнуть проблемы с пограничниками.
Об этом пишет Visit Ukraine, передает Новини.LIVE.
Ввоз лекарств в ЕС
Пассажиры без проблем могут брать с собой в Европу лекарства без сильно выраженного действия, для приобретения которых не требуется рецепт. В частности, обезболивающие, противоаллергические средства, таблетки от тошноты и витамины.
Однако пассажирам следует помнить об ограничениях по количеству и стоимости препаратов. В частности, в большинстве стран ЕС можно ввозить до 5 упаковок лекарств (по 20 таблеток в каждой) на одного человека, а их общая стоимость не должна превышать 430 евро (22 205 гривен).
Каждый препарат следует хранить в оригинальной упаковке с инструкциями, чтобы не вызвать у пограничников лишних подозрений.
Следует помнить, что без рецепта строго запрещается провозить психотропные и наркотические препараты, а также лекарства, содержащие кодеин и эфедрин. В частности, кодеин и эфедрин содержатся в таких популярных препаратах, как "Нурофен Плюс", "Кетанова" и "Бронхолитин". Также строго контролируется ввоз лекарств с барбитуратами — "Валокордин", "Барбовал" и "Корвалол".
Пассажирам, которым необходимы рецептурные лекарства, следует подготовить определенный пакет документов:
- копию медицинской карты с указанием необходимых вам лекарств, а также схему лечения;
- рецепт с подписью и печатью врача на конкретный препарат, название которого должно быть указано латиницей;
- чек из аптеки, где были приобретены соответствующие препараты.
Без рецепта пограничники не позволят вам ввезти в Европу сильные снотворные, транквилизаторы, препараты для лечения СДВГ, а также опиоидные обезболивающие.
Не стоит пересыпать лекарства в отдельные контейнеры и брать с собой большое количество — это может вызвать подозрение у пограничников.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.
Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит проще, а вот в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.
Читайте Новини.live!