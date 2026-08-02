Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Раскупаются "как горячие пирожки": как покупать билеты УЗ летом

Раскупаются "как горячие пирожки": как покупать билеты УЗ летом

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 20:34
Билеты УЗ: как покупать летом, в разгар отпускного сезона
Билеты Укрзализныци. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом приобрести билеты на Укрзализныце очень сложно — украинцы уезжают на отдых. Пассажиры "охотятся" за посадочными талонами с самого утра и вечера. Однако есть несколько хитростей, которые помогут вам "урвать" нужные билеты.

Полезными лайфхаками поделилась пользовательница bohdana.kondratenko в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

Как "урвать" билеты УЗ летом

Путешественница порекомендовала покупать билеты на поезд не из того места, откуда вы едете, а на одну-две станции раньше. Дело в том, что в Укрзализныце обычно билеты на более дальние расстояния начинают продаваться раньше.

"Из Киева в Перемышль сейчас ничего нет. А если мы покупаем билеты из Лубен, которые находятся на 200 километров раньше Киева, то сюрприз-сюрприз! Покупаете билеты из Лубен, а сесть в поезд можете прямо в Киеве. На горячей линии Укрзализныци сказали, что так можно делать", — поделилась девушка.

@bohdana.kondratenko

раскрытый секрет, как я всегда покупаю себе билеты😅✌🏻 но в следующий раз планирую покататься на Uklon Travel Bus, тем более что там сейчас акция и билеты Киев-Варшава можно купить по 499 грн🫪🫪 @Uklon #рекламаUklon

Читайте также:
♬ оригинальная аудиозапись — Бодя

Она предупредила, что такой метод — это не 100% гарантия успеха, поэтому лучше бронировать посадочные талоны как можно раньше. Обычно билеты нужно "ловить" за 20 дней. Продажа открывается в 8 утра (для рейсов в Польшу — в 9 утра).

"Ставите себе будильник, очень быстро засыпаете и есть шанс нормально уехать. А если даже так "урвать" не получилось, то возвращаемся к методу №1 — за 20 дней он точно работает", — добавила туристка.

Чтобы с большей вероятностью приобрести билеты, можно воспользоваться функцией автопокупки в приложении.

Для его активации нужно авторизоваться через "Дія.Підпис", ввести данные пассажиров, выбрать нужное направление и оплатить посадочный талон. Каждый пассажир за один раз может приобрести таким образом до 4 билетов.

Функция автопокупки бронирует билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на первоочередное и внеочередное оформление проездных документов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации