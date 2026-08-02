Билеты УЗ: как покупать летом, в разгар отпускного сезона

Билеты Укрзализныци. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом приобрести билеты на Укрзализныце очень сложно — украинцы уезжают на отдых. Пассажиры "охотятся" за посадочными талонами с самого утра и вечера. Однако есть несколько хитростей, которые помогут вам "урвать" нужные билеты.

Полезными лайфхаками поделилась пользовательница bohdana.kondratenko в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

Как "урвать" билеты УЗ летом

Путешественница порекомендовала покупать билеты на поезд не из того места, откуда вы едете, а на одну-две станции раньше. Дело в том, что в Укрзализныце обычно билеты на более дальние расстояния начинают продаваться раньше.

"Из Киева в Перемышль сейчас ничего нет. А если мы покупаем билеты из Лубен, которые находятся на 200 километров раньше Киева, то сюрприз-сюрприз! Покупаете билеты из Лубен, а сесть в поезд можете прямо в Киеве. На горячей линии Укрзализныци сказали, что так можно делать", — поделилась девушка.

@bohdana.kondratenko раскрытый секрет, как я всегда покупаю себе билеты😅✌🏻 но в следующий раз планирую покататься на Uklon Travel Bus, тем более что там сейчас акция и билеты Киев-Варшава можно купить по 499 грн🫪🫪 @Uklon #рекламаUklon Читайте также: ♬ оригинальная аудиозапись — Бодя

Она предупредила, что такой метод — это не 100% гарантия успеха, поэтому лучше бронировать посадочные талоны как можно раньше. Обычно билеты нужно "ловить" за 20 дней. Продажа открывается в 8 утра (для рейсов в Польшу — в 9 утра).

"Ставите себе будильник, очень быстро засыпаете и есть шанс нормально уехать. А если даже так "урвать" не получилось, то возвращаемся к методу №1 — за 20 дней он точно работает", — добавила туристка.

Чтобы с большей вероятностью приобрести билеты, можно воспользоваться функцией автопокупки в приложении.

Для его активации нужно авторизоваться через "Дія.Підпис", ввести данные пассажиров, выбрать нужное направление и оплатить посадочный талон. Каждый пассажир за один раз может приобрести таким образом до 4 билетов.

Функция автопокупки бронирует билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на первоочередное и внеочередное оформление проездных документов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.