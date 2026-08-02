Путешествия в Египет по-новому: что изменится для туристов с 1 августа

Мужчина с чемоданом, Египет. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Очереди на пограничном контроле — одна из самых неприятных вещей, с которой сталкиваются туристы сразу после долгого перелета. Однако в одной из популярных туристических стран ситуация уже существенно изменилась.

Об этом сообщает Минфин, передают Новини.LIVE.

Как и где будет работать новая система

С 1 августа 2026 года система уже заработала в Каире, что в Египте. Там власти запустили цифровую систему Digital Visa-on-Arrival. Эта система означает, что заявку на визу можно будет подать и оплатить заранее — через сайт или мобильное приложение. Это сделано вместо того, чтобы покупать бумажную наклейку прямо в аэропорту. Сделать это следует как минимум за двое суток до вылета, а оплатить можно картой.

Если не успели оформить визу заранее — не проблема. Сразу после приземления в зоне прилета аэропорта Каира есть киоски самообслуживания, где можно будет подать заявку прямо на месте.

Сколько будет стоить виза

По новой системе одноразовая виза будет стоить 36 долларов:

30 долларов из них пойдут на консульский сбор;

остальные 6 — это плата за саму обработку заявки онлайн.

Раньше получить визу прямо в аэропорту можно было примерно за 30 долларов. То есть цифровой формат обойдется немного дороже, чем привычный бумажный вариант.

Что будет со старой системой

Полностью отказываться от старого бумажного формата Египет пока не планирует. По крайней мере, на начальном этапе. В аэропорту Каира продолжат работать банковские стойки, где можно будет оформить традиционную бумажную визу, как и раньше. Впрочем, в долгосрочной перспективе власти страны намерены полностью перейти на цифровой формат с QR-кодом вместо бумажных наклеек.

Работает ли система в других городах Египта

Если запуск новой системы в Каире пройдет успешно, аналогичную цифровую систему постепенно внедрят и в других аэропортах Египта.

Конкретные даты власти планируют объявлять заранее перед каждым новым запуском в конкретном городе. В Министерстве туризма и древностей страны поясняют, что цель всех этих изменений — модернизировать визовую систему и сделать въезд для иностранных туристов проще и быстрее.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что стоит знать путешественникам в Германии. В берлинском метрополитене появится новая отметка. Она будет розового цвета и будет означать, что в этом месте будут находиться необходимые приборы для оказания первой экстренной медицинской помощи.

Также Новини.LIVE сообщали, когда появится поезд от границы с Украиной до Чехии и Германии. В Укрзализныце отмечают, что отправление поезда будет осуществляться из Перемышля. Добраться до пункта отправления поезда можно будет по ряду железнодорожных маршрутов "Киев — Перемышль", "Запорожье/Днепр — Перемышль", "Кременчуг — Перемышль" и "Одесса — Перемышль".