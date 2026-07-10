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Главная Экономика Поездка Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен: когда начнут действовать новые тарифы

Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен: когда начнут действовать новые тарифы

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 20:02
С 15 июля проезд в Киеве подорожает до 30 грн — новые тарифы на метро и общественный транспорт
Женщина, держа в руках кошелек с деньгами, станция метро. Фото: Новини.LIVE, коллаж: Новини.LIVE

В Киеве с 15 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы будут действовать в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Виталий Кличко, сообщает Новини.LIVE.

Сколько будет стоить проезд в транспорте столицы

Разовая поездка будет стоить 30 гривен, однако пассажиры смогут сэкономить, если будут пополнять транспортную карту сразу на несколько поездок. Так, при покупке 10–19 поездок стоимость одной составит 28,90 грн, 20–29 — 27,80 грн, 30–39 — 26,60 грн, 40–49 — 25,50 грн, а при пополнении на 50 поездок — 25 гривен за одну.

Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен: когда начнут действовать новые тарифы - фото 1
Распоряжение КГГА. Фото: скриншот
Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен: когда начнут действовать новые тарифы - фото 2
Распоряжение КГГА. Фото: скриншот
Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен: когда начнут действовать новые тарифы - фото 3
Распоряжение КГГА. Фото: скриншот
Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен: когда начнут действовать новые тарифы - фото 4
Распоряжение КГГА. Фото: скриншот

Кроме того, с 1 августа в столице введут новый билет стоимостью 60 гривен, который позволит совершать неограниченное количество пересадок в течение 90 минут.

В городской администрации также уточнили, что поездки, приобретенные до 14 июля, останутся действительными до 14 сентября. После этого неиспользованные поездки автоматически будут переведены в денежный эквивалент на транспортной карте.

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Как сообщали Новини.LIVE, в летний сезон спрос на железнодорожные перевозки традиционно резко растет, из-за чего билеты на популярные направления раскупают за считанные минуты. Особенно большим спросом пользуются международные рейсы в Польшу, в частности в Варшаву, откуда украинцы часто отправляются на авиарейсы в другие страны.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжается сезон летних отпусков, из-за чего спрос на железнодорожные билеты существенно вырос. В то же время на части маршрутов "Укрзализныци" продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая позволяет пассажирам сэкономить на поездках.

Виталий Кличко Киев общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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