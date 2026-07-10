С 15 июля проезд в Киеве подорожает до 30 грн — новые тарифы на метро и общественный транспорт

Женщина, держа в руках кошелек с деньгами, станция метро. Фото: Новини.LIVE, коллаж: Новини.LIVE

В Киеве с 15 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы будут действовать в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Виталий Кличко, сообщает Новини.LIVE.

Сколько будет стоить проезд в транспорте столицы

Разовая поездка будет стоить 30 гривен, однако пассажиры смогут сэкономить, если будут пополнять транспортную карту сразу на несколько поездок. Так, при покупке 10–19 поездок стоимость одной составит 28,90 грн, 20–29 — 27,80 грн, 30–39 — 26,60 грн, 40–49 — 25,50 грн, а при пополнении на 50 поездок — 25 гривен за одну.

Распоряжение КГГА. Фото: скриншот

Распоряжение КГГА. Фото: скриншот

Распоряжение КГГА. Фото: скриншот

Распоряжение КГГА. Фото: скриншот

Кроме того, с 1 августа в столице введут новый билет стоимостью 60 гривен, который позволит совершать неограниченное количество пересадок в течение 90 минут.

В городской администрации также уточнили, что поездки, приобретенные до 14 июля, останутся действительными до 14 сентября. После этого неиспользованные поездки автоматически будут переведены в денежный эквивалент на транспортной карте.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжается сезон летних отпусков, из-за чего спрос на железнодорожные билеты существенно вырос. В то же время на части маршрутов "Укрзализныци" продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая позволяет пассажирам сэкономить на поездках.