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Главная Экономика Поездка Поезд УЗ Киев—Варшава: во сколько обойдётся поездка в июле 2026 года

Поезд УЗ Киев—Варшава: во сколько обойдётся поездка в июле 2026 года

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 11:30
Поезд УЗ Киев—Варшава: цены на билеты в июле 2026 года
Поезд в Варшаву. Фото: Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сейчас разгар летних отпусков, и купить билеты на поезда Укрзализныци практически невозможно. В частности, одним из самых популярных является маршрут из Киева в польскую Варшаву. Одной из причин является то, что там расположены два аэропорта, из которых удобно путешествовать по миру.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в июле 2026 года.

Во сколько обойдется поездка на поезде из Киева в Варшаву

Купить билеты в Варшаву сейчас можно только онлайн — через мобильное приложение или официальный сайт "Укрзализныци". Пассажирам необходимо пройти авторизацию через Дія.Підпис. .

Между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд № 067 К. Он отправляется из Киева в 19:36 и останавливается в Хелме в 06:18. Поезд следует до станции Варшава-Западная, куда прибывает в 09:43. Путь занимает 15 часов и 7 минут.

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Покупка билетов на поезд Киев — Варшава. Фото: скриншот

За одно место в купе RIC в июле 2026 года пассажиру придется заплатить 5 798,33 грн.

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Билеты появляются в продаже за 20 календарных дней до даты отправления поезда, в 09:00. Чтобы приобрести нужные билеты, лучше бронировать их как можно раньше, ведь это направление довольно популярно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля по 31 августа киевские школьники уже не будут иметь льгот на проезд в общественном транспорте. Бесплатным он остается только в течение учебного года — с 1 сентября по 30 июня.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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