Потеряли вещи в поезде УЗ: куда следует обращаться пассажирам
Ежедневно тысячи украинцев путешествуют на поездах Укрзализныци. Пассажиры берут с собой чемоданы, сумки, документы и другие необходимые вещи. Однако с каждым может случиться ситуация, когда после выхода из поезда или с вокзала окажется, что он потерял что-то из своих вещей.
О том, что делать пассажиру поезда, случайно оставившему свои вещи в поезде, говорится в 17-й главе Правил перевозки "Укрзализныци", передает Новини.LIVE.
Что делают с вещью, найденной в поезде
На каждую вещь, найденную на вокзале, в поезде или на путях, составляется специальный акт. В этом документе подробно описывается внешний вид предметов и обстоятельства их нахождения. Акт составляется начальником станции, вокзала или поезда при участии того, кто нашел потерянную вещь.
Найденные вещи передаются в бюро находок, где все данные из документа заносятся в учетную книгу. Сумки и чемоданы опломбируются, на них также ставятся печати. Копию акта также выдают тому, кто нашел эту вещь.
Как найти вещь, потерянную в поезде УЗ
Все найденные вещи передаются в бюро находок. Если вы забыли вещи в поезде, оформите заявление на поиск забытых вещей. В заявлении необходимо обязательно указать дату потери и подробно описать утерянные вещи.
Пассажир также может обратиться в контакт-центр перевозчика по номеру 0 800 503 111.
Чтобы вернуть свою вещь, владелец должен доказать, что она принадлежит ему. В частности, ему нужно будет не только описать предмет, но и предоставить ключи от замков или перечислить содержимое чемоданов.
При получении вещей владельцу необходимо оплатить услуги перевозчика (хранение, упаковка, перевозка) и заполнить расписку о получении.
Ранее Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе УЗ. В частности, в нем больше пространства для пассажиров. Также над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку еще более комфортной.
Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.
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