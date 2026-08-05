Популярная европейская авиакомпания будет транслировать редкое астрономическое явление

Iberia будет транслировать солнечное затмение. Фото: Iberia, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В среду, 12 августа, состоится солнечное затмение. Испания станет одним из лучших мест для наблюдения за полной фазой затмения, когда Солнце начнёт садиться. Национальный авиаперевозчик Испании Iberia планирует арендовать самолет для наблюдения за полным солнечным затмением, и каждый сможет насладиться этим невероятным явлением онлайн.

Об этом пишет Euronews, сообщает Новини.LIVE.

Iberia будет транслировать солнечное затмение

Рейс IB1473, названный в честь астронома Николая Коперника, вылетит из аэропорта имени Адольфо Суареса "Мадрид-Барахас" и пролетит по специальному маршруту над Паленсией.

Испанская национальная авиакомпания будет вести прямую трансляцию в социальных сетях. Каждый сможет наблюдать за этим небесным явлением, не выходя из собственного дома.

На борту будет находиться группа исследователей из проекта "Шелиос", которые смогут изучить солнечную корону без атмосферных явлений, мешающих наблюдениям с Земли.

Полное солнечное затмение, которое состоится 12 августа, станет первым, видимым с Иберийского полуострова с 1912 года. Оно продлится около двух минут.

Явление также можно будет наблюдать в Гренландии, Исландии, Лондоне, Париже, Брюсселе и Лиссабоне.

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