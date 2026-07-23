Помощник на вокзале: в УЗ объяснили, как заказать помощь с тяжелыми чемоданами
Приятные впечатления от отпуска или переезда могут испортить тяжёлые сумки и чемоданы. Однако на каждом вокзале Украины можно воспользоваться специальной услугой. Пассажиры могут заказать помощь у вокзального помощника Укрзализныци.
Об этом говорится на официальном сайте УЗ, передает Новини.LIVE.
Вокзальный помощник УЗ
Сотрудники вокзала могут помочь при посадке и высадке из вагона, передвижении по вокзалу и перевозке ваших сумок и чемоданов.
Услуги вокзального помощника являются платными. В частности, за каждую единицу багажа весом свыше 40 кг пассажиру придется заплатить 55 гривен.
Однако предусмотрены льготы. В частности, лицам с инвалидностью и маломобильным пассажирам вокзальные помощники помогают совершенно бесплатно.
Как получить помощь на вокзале
Чтобы заказать помощника на вокзале:
- выберите "Профиль" — "Мои билеты";
- нажмите на значок "меню" и выберите "Заказать помощника";
- укажите, какая именно помощь вам нужна.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, голову прикройте подручными предметами.
Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.
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