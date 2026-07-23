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Главная Экономика Поездка Помощник на вокзале: в УЗ объяснили, как заказать помощь с тяжелыми чемоданами

Помощник на вокзале: в УЗ объяснили, как заказать помощь с тяжелыми чемоданами

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 10:34
«Вокзальный помощник» УЗ: как заказать услугу и сколько она стоит
Помощь на вокзале с сумками. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Приятные впечатления от отпуска или переезда могут испортить тяжёлые сумки и чемоданы. Однако на каждом вокзале Украины можно воспользоваться специальной услугой. Пассажиры могут заказать помощь у вокзального помощника Укрзализныци.

Об этом говорится на официальном сайте УЗ, передает Новини.LIVE.

Вокзальный помощник УЗ

Сотрудники вокзала могут помочь при посадке и высадке из вагона, передвижении по вокзалу и перевозке ваших сумок и чемоданов.

Услуги вокзального помощника являются платными. В частности, за каждую единицу багажа весом свыше 40 кг пассажиру придется заплатить 55 гривен.

Однако предусмотрены льготы. В частности, лицам с инвалидностью и маломобильным пассажирам вокзальные помощники помогают совершенно бесплатно.

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Как получить помощь на вокзале

Чтобы заказать помощника на вокзале:

  1. выберите "Профиль" — "Мои билеты";
  2. нажмите на значок "меню" и выберите "Заказать помощника";
  3. укажите, какая именно помощь вам нужна.
Як замовити помічника на вокзалі?
Как заказать помощника на вокзале на сайте УЗ. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, голову прикройте подручными предметами.

Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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