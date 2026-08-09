Поездки за границу под контролем: как ГНС будет определять налоговое резидентство

Государственная граница Украины, человек проверяет документы. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Живете за границей, но регулярно приезжаете домой? Налоговая может расценить это как признак того, что ваша связь с Украиной гораздо крепче, чем кажется. Однако стоит ли спешить с выпиской из квартиры или ждать неожиданных претензий со стороны ГНС.

Как вы можете привлечь внимание налоговой службы, рассказали РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

По каким признакам вы можете привлечь внимание налоговой

По словам эксперта, если человек заявляет о постоянном проживании за границей, но при этом регулярно возвращается в Украину, количество таких поездок может рассматриваться как свидетельство более тесной связи со страной. Однако оценка налогового статуса не ограничивается только данными пограничников.

Для определения ваших жизненных интересов ГНС учитывает ряд других факторов:

Если семья проживает вместе с человеком за рубежом, это является весомым аргументом в пользу иностранного резидентства. Наличие действующего бизнеса, официального трудоустройства или получения доходов в Украине будет свидетельствовать об обратном. Наличие собственного или арендованного жилья на территории Украины.

Если я "выпишусь" с места регистрации

Один из возможных способов снизить внимание со стороны украинской налоговой — это действительно снятие с регистрации места жительства. Однако эксперты предостерегают от необдуманных шагов. Ведь это решение влечет за собой существенные последствия. В частности, необходимость информировать банковские учреждения, и подходит только тем, кто действительно не планирует больше возвращаться.

Также эксперты развеивают распространенное заблуждение относительно автоматического обмена налоговой информацией. Если гражданин постоянно проживает и работает вместе с семьей в другой стране, являясь ее налоговым резидентом, информация о нем в рамках международного обмена вообще не должна передаваться Украине.

В случае возникновения сомнений относительно собственного налогового статуса эксперты советуют ознакомиться с законами.

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