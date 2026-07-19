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Главная Экономика Поездка Поезд Киев — Варшава: как выбрать лучшие места в вагоне

Поезд Киев — Варшава: как выбрать лучшие места в вагоне

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 15:32
Поезд Киев — Варшава: самые удобные места
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сейчас разгар летних отпусков. Одним из самых популярных международных железнодорожных направлений Укрзализныци для пассажиров по-прежнему остается Польша. Однако в польскую столицу курсируют вагоны габарита RIC с 3-ярусными купе.

О том, какую полку в купе лучше всего выбирать, рассказали пользователи соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

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Самая удобная полка в поезде 068 Л Варшава-Киев

Одна из пользовательниц опубликовала фото из купе RIC. Она поинтересовалась, кто ездил на поезде 068 Л Варшава-Киев. В частности, какая полка в таких вагонах удобна и работает ли там кондиционер.

Вагон RIC — это железнодорожный пассажирский вагон, соответствующий стандартам Регламента международного железнодорожного транспорта (RIC, нем. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Такие вагоны курсируют по евроколее шириной 1435 мм.

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Купе в таких вагонах уже, и в них предусмотрено по 3 спальных места вместо 4. Все полки расположены на одной стороне.

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Опытные пользователи сети рассказали, какие места лучше всего выбирать для поездки в таких вагонах.

"Говорят, что ни одно место не удобное, но первыми всегда раскупают нижние полки. Так что — нижняя".

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"Ездила в прошлом году. Но вагон сильно отличался от того, который вы выложили: кондиционера не было, вагон крошечный, наши самые старые в 2 раза больше. У меня была третья полка, и она прямо под потолком, короче, очень не советую".

"На нижней — не посидишь, только лежа, на второй тоже, только на третьей — высота нормальная! По-моему, стоит убрать вторую — получается 1 и 3! Но те, кто едет на верхней, не согласны — им слишком высоко!".

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"Вторая — лучшая. На третьей совсем тесно, а на нижнюю всегда просят поменяться (пожилая женщина даже предлагала за 20 евро), и там все хотят сидеть, забираться через неё".

"На первой такое ощущение, будто в гробу. Влезть на третью — это еще тот квест. Вторая тоже ужасная, но, пожалуй, лучшая из трёх. А ещё ни на одну из них невозможно сесть (независимо от роста)".

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"Я ехала в купе, где было 5 полок. Это был кошмар, но их, похоже, уже сняли, потому что не вижу — три были в один ряд, нижняя полка и средняя — ощущение, как в гробу".

Ранее Новини.LIVE рассказали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

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Также Новини.LIVE писали о том, как выглядит люкс Укрзализныци в поезде № 128П Днепр — Львов. Билет в одну сторону в июле 2026 года стоит 3361 гривну. На кровати лежат несколько полотенец, а на столике стоят несколько бутылок с брендовой водой.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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