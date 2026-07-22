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Главная Экономика Поездка Поезд и автобус из Киева в Варшаву: сколько часов занимает дорога и какой вариант выбрать

Поезд и автобус из Киева в Варшаву: сколько часов занимает дорога и какой вариант выбрать

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 14:35
Киев — Варшава: сколько часов занимает поездка на поезде и автобусе
Поездка на поезде и автобусе. Фото: Фото: AUTOLUX/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за закрытого воздушного пространства украинцы вынуждены вылетать из ближайших аэропортов соседних стран в ЕС, среди которых самым популярным по-прежнему остается Польша. При планировании поездок путешественники часто сомневаются, покупать ли билеты на поезд или на автобус.

Новини.LIVE расскажут, какой вариант будет для вас самым быстрым.

Поезд из Киева в Варшаву

Между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К. Он отправляется из Киева в 19:36 и следует до станции Варшава Восточная, куда прибывает в 09:33. Путь занимает 14 часов 57 минут.

Один билет в купе RIC в июле 2026 года обойдется пассажиру от 5 844 грн.

Таможенный и пограничный контроль в поезде из Киева в Варшаву осуществляется непосредственно в поезде во время движения. Проверки проходят без высадки пассажиров на пограничных станциях, что существенно экономит время в поездке.

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Украинские пограничники совместно с польскими властями (Straż Graniczna и таможня) поочередно проводят проверки. Контроль с польской стороны обычно начинается после пересечения границы или во время движения поезда на участке, ведущем в Варшаву.

Прохождение таможенного контроля зависит от многих факторов и может занимать как несколько часов, так и больше, если пограничники будут проводить дополнительные проверки.

скільки годин триває поїздка з Києва до Варшави потягом та автобусом та як швидше - фото 1
Покупка билетов на поезд Киев — Варшава. Фото: скриншот

Автобус из Киева в Варшаву

Между столицами курсируют десятки перевозчиков, и, в отличие от поезда, пассажир может выбрать для себя буквально любое удобное время отправления.

Стоимость проезда в автобусе из Киева в Варшаву зависит от места отправления и пункта назначения, а также от состояния транспортного средства и условий в его салоне. В июле 2026 года пассажирам придётся заплатить за место в автобусе максимум 3 500 гривен, минимум — 2 400 гривен.

скільки годин триває поїздка з Києва до Варшави потягом та автобусом та як швидше - фото 2
Билеты на автобус из Киева в Варшаву. Фото: скриншот

Поездка на автобусе между столицами в среднем занимает от 14 до 23 часов. Её продолжительность зависит от состояния дороги и количества автобусов в очереди на прохождение таможенного контроля.

Хотя для автобусов предусмотрена отдельная специальная зона на границе, проверки проходят дольше, чем у автомобилей или маршруток. Время может затянуться, если пограничники решат более тщательно проверить некоторых пассажиров автобуса.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам узнать о запрете на выезд за границу. Ограничения могут быть установлены из-за задолженности по алиментам и открытых исполнительных производств. Проверить это можно через приложение "Дія" и сервис Opendatabot.

Также Новини.LIVE писали, какие вещи нельзя вывозить из Украины без декларирования. От граждан требуют письменного подтверждения источников происхождения средств и дорогостоящих товаров. Мы узнали, что придется перевозить по "красному" коридору в 2026 году.

поезда автобусы Варшава
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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