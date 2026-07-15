Подорожание проезда в Киеве: как не платить почти в 4 раза больше

Оплата проезда. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

С 15 июля в Киеве выросли цены на проезд в общественном транспорте. За одну поездку на трамвае, троллейбусе или в метро придется заплатить уже 30 гривен вместо 8. Однако для некоторых граждан предусмотрена система скидок на проездные билеты.

Об этом говорится на портале КГГА, передает Новини.LIVE.

Как сэкономить на поездках по Киеву

Несмотря на то, что цена за разовую поездку существенно выросла почти в 4 раза, киевляне и гости города могут сэкономить. В частности, чем больше поездок вы будете покупать, тем больше сможете сэкономить.

Так, при покупке от 30 до 39 поездок каждая из них обойдется вам в 25,50 грн. При покупке 50 поездок каждая будет стоить 15 гривен.

Кроме того, предусмотрены месячные проездные билеты от 46 до 126 поездок. Самый дешевый обойдется в 1 088 гривен, самый дорогой — в 2 888 гривен.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулёр обойдётся в 3 656 грн.

После подорожания проезда сохранились льготы для граждан. В частности, студенты будут платить половину стоимости месячного проездного, школьники в течение учебного года будут ездить бесплатно, а во время летних каникул — платить 25%.

С 1 августа также будет введён пересадочный билет. Он будет стоить 60 грн и даст возможность пересаживаться между всеми видами общественного транспорта в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей Киева будут действовать отдельные проездные:

на 24 часа – 375 грн;

на 48 часов — 563 грн;

на 72 часа – 750 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы на перевозку таких пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, что частные перевозчики в Киеве уже повышают цены на проезд в маршрутках. В частности, в маршрутке №241 придется платить 20 вместо 10 гривен, а на некоторых других маршрутах стоимость проезда вырастет с 20 до 25 гривен. Коммунальный транспорт города может погрузиться в еще более глубокий кризис.