Под запретом: кого не пустят в киевское метро в июле 2026 года

Столичный метрополитен. Фото: Новини.LIVE.. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Одним из самых доступных и удобных видов транспорта в Киеве является метрополитен. В частности, его пассажирам не приходится тратить много времени в пробках. Однако жители и гости города должны соблюдать ряд правил, иначе их не пустят в метро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Правила пользования Киевским метрополитеном".

Кого не пустят в киевское метро

Вход разрешается только при наличии действительного электронного билета, зарегистрированного в автоматизированной системе учета пассажиров (АСОП).

Проезд можно оплатить банковской картой или платежными устройствами с технологией бесконтактной оплаты PayPass, транспортной картой или QR-билетом.

Лица, имеющие право на льготный проезд, должны иметь при себе действующий документ. Если его срок истек или он принадлежит другому человеку — пассажиру будет отказано во входе.

В метро также действуют ограничения, и если багаж может мешать другим или представлять опасность — в поезд не пустят.

В частности, пассажирам строго запрещается перевозить:

предметы, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров; контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров; рулоны диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров; длинномерные предметы (в том числе деревья, растения, садовый инвентарь, рыболовные снасти и т. п.) длиной более 220 сантиметров; предметы, в том числе округлой формы, без средств крепления, а также те, которые могут загрязнить или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена; пожароопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, газовые и кислородные баллоны животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток; багаж на тележках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).

Ограничения также распространяются на животных. В киевском метро не пустят пассажиров с дикими или экзотическими животными (змеи, хищные птицы, обезьяны, рептилии и т. п.), а также с крупными собаками (выше 45 см в холке), за исключением служебных собак-поводырей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине есть категории людей, которые по закону могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Но на практике бывают случаи, когда льготника отказываются везти без оплаты. Поэтому важно знать, кто может не платить за проезд летом 2026 года и что делать, если это право нарушают.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Министерстве развития общин и территорий рассматривают возможность введения монетизации транспортных льгот. По этой системе все пассажиры будут оплачивать проезд самостоятельно, а льготники будут получать денежную компенсацию от государства.